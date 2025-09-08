La tabla del descenso tras el clásico América vs. Cali y el triunfo de Unión Magdalena

Finalizó la fecha de clásicos en el fútbol colombiano y la tabla del descenso también tiene importantes novedades con Deportivo Cali, Unión Magdalena, Envigado y Boyacá Chicó. Cabe recordar que a final de año, dos clubes podrían ir a la segunda división del FPC y un grande sigue en problemas.

Como es habitual, el clásico vallecaucano siempre hace acto de presencia por la puerta grande en el fútbol colombiano. América y Deportivo Cali es una rivalidad cargada de color, de mucha historia, ídolos y momentos que quedarán en la memoria de los hinchas. Por la décima fecha de la Liga Colombiana, rojos y verdes se reencontraron en el Pascual Guerrero.

Al final, el resultado fue un 0-0 con muy pocas opciones de gol, pero con Deportivo Cali tratando de ser más letal en la zona ofensiva, a tal punto que puso en aprietos al venezolano Joel Graterol. Un punto para cada uno que sirve para escalar en la tabla y acercarse a la clasificación a los cuadrangulares, pero deja mucho más comprometido a América de Cali, que es último con dos partidos menos.

Por otra parte, el empate no le sirve a Deportivo Cali para el tema del descenso, pues necesita alejarse rápidamente de esta zona y es uno de los objetivos que tiene el técnico Alberto Gamero para esta temporada. El 0-0 no funciona para escalar y aún debe reencontrar el camino del triunfo. Más teniendo en cuenta que Unión Magdalena sumó puntos importantes tras vencer al Junior.

Tabla del descenso tras la fecha de clásicos en el fútbol colombiano

Unión Magdalena le ganó 3-1 al Junior de Barranquilla en el estadio Sierra Nevada de la ciudad de Santa Marta y pudo derrumbar a su eterno rival en la Costa Caribe y uno de los líderes en la Liga Colombiana. El resultado sorprende, pero no saca al ‘Ciclón’ de la zona roja del descenso.

Envigado, por su parte, empató 1-1 con Águilas Doradas en el Polideportivo Sur. Boyacá Chicó sigue en crisis de resultados y volvió a caer, esta vez ante Deportivo Pasto en el Departamental Libertad. Deportivo Cali enfrentará al club pastuso en la próxima fecha en el Departamental Libertad.