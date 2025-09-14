La tabla del descenso tras el partido Deportivo Cali vs. Pasto

Se jugó la fecha 11 de la Liga Colombiana con un partido clave por el descenso en el estadio Palmaseca. Deportivo Cali fue local ante un alicaído Deportivo Pasto, que va por la zona baja de la tabla de posiciones y era juez del club azucarero, teniendo en cuenta el descenso. El club que dirige Alberto Gamero también tiene opciones de clasificar a cuadrangulares semifinales.

Han sido días de mucho movimiento en el Deportivo Cali. Semanas atrás se confirmó el negocio con la empresa centroamericana IDC Network, que se hizo con la gran mayoría de acciones del equipo y así comenzó el proceso para convertirse en sociedad anónima. Por si fuera poco, en días pasados se dio a conocer que a los jugadores les pagaron tres quincenas que había de retraso.

Todo esto llena de motivación al Deportivo Cali para seguir adelante en el fútbol colombiano y con la confianza total de su hinchada. Por la fecha 11, se enfrentaba un juego clave, teniendo en cuenta su condición de local y que no podía ceder más en la tabla de posiciones. Efectivamente, los dirigidos por Alberto Gamero tuvieron otra cara y lograron sacar adelante los tres puntos.

Publicidad

Publicidad

Andrey Estupiñán del Cali disputa el balón con Joyce Ossa del Pasto durante partido entre Deportivo Cali y Deportivo Pasto por la fecha 11 como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025 jugado en el estadio Deportivo Cali de la ciudad de Palmira. Photo: VizzorImage / Samir Rojas / Cont

Con un 2-1 en el marcador final, Deportivo Cali se impuso en Palmaseca ante un Deportivo Pasto que todavía no encuentra el camino de la victoria. Con goles de Avilés Hurtado (penalti) y de Andrey Estupiñán, el club verdiblanco pudo salir adelante en su cancha. Aunque en la segunda parte el visitante empujó al máximo y estuvo cerca del empate por la expulsión de Yani Quintero, que hubiera sido caótico por el descenso.

La tabla del descenso tras Cali vs. Pasto

Con esta victoria, Deportivo Cali se aleja mucho más del descenso y deja en apuros a Envigado y Unión Magdalena, que siguen en la zona roja y hoy estarían yendo a la segunda división. En esta fecha 11, el ‘Ciclón’ cayó 2-0 ante Santa Fe en El Campín y ‘La Cantera de Héroes’ empató 1-1 con Once Caldas.

Publicidad

Publicidad

Tabla del descenso. Cortesía de José Orlando Ascencio.

Luego de estos dos últimos, aparece el Boyacá Chicó, que no está teniendo un buen torneo y comenzará muy comprometido en el 2026. Ahí aparecen el Deportivo Cali, detrás de clubes como La Equidad y Llaneros, que hace su propio promedio en este 2025. En la próxima fecha, el club vallecaucano visitará al equipo ‘Asegurador’ en el estadio de Techo, en la capital de Colombia.