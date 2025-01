Mucha sorpresa se generó en los seguidores del fútbol colombiano la renuncia de Fernando Jaramillo a la presidencia de la Dimayor, situación que se dio en las últimas horas y por la que han aparecido diferentes versiones de los motivos por los que el directivo habría tomado la determinación de abandonar el importante cargo.

Desde hace varios meses se ha conocido de que hay varios presidentes de diferentes clubes que no estaban conformes con el papel que venía cumpliendo Jaramillo en la Dimayor, especialmente por algunas decisiones que ha tomado, las cuales no han gustado, porque algunos aseguran que no se ha tenido el mismo racero con todos los equipos.

Uno de los señalamientos con los que tuvo que cargar Jaramillo en la presidencia de la Dimayor en los últimos años, fue su gusto por Millonarios, tema por el que muchos aseguraron que el dirigente favoreció mucho al cuadro ‘embajador’ con algunas decisiones, tanto que algunos hinchas de otros clubes crearon el estigma de que a los ‘azules’ él los estaba llevando hasta la final del torneo.

Pues hasta en su renuncia se sigue vinculando a Jaramillo con Millos, ya que el periodista Antonio Casale reveló por medio de su cuenta de X, que una versión sobre la salida de Fernando de la Dimayor, sería porque decidió aplazar el partido del ‘embajador’ ante Unión Magdalena por el ataque del bus, en donde salió herido el arquero Iván Arboleda, determinación que no habría gustado a algunos dirigentes.

Fernando Jaramillo, Presidente de la DIMAYOR. Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte.

Lo que dijo Antonio Casale

“Si es verdad que Fernando Jaramillo renunció a la presidencia de Dimayor por cancelar el partido del viernes, por mucho sea cercano a Millonarios, hizo lo correcto. Siendo Millonarios o el Deportivo ‘tapita’ no se podía jugar”, expresó Casale, tema que ha generado controversia y del que se espera aclaración en los próximos días.

Foto: X.

