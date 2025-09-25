Las burlas de la prensa ecuatoriana tras el fracaso de Once Caldas ante IDV: “Se llenó de Hoyos”

Once Caldas se despidió de la Copa Sudamericana luego de caer en los cuartos de final ante Independiente del Valle. Considerado un llamativo fracaso, pues en la ida el equipo colombiano alcanzó un doblete de Dayro Moreno para un 2-0 parcial. En Manizales, ante su gente, todo se fue al piso. IDV empató el marcador global (2-2) y forzó los penaltis, donde definitivamente se perdieron los papeles. La prensa ecuatoriana no se guardó nada.

Con el poderío de Dayro Moreno y la fuerza de su gente, Once Caldas esperaba mantener la ventaja y administrar el partido en el Palogrande, pero el afán por ir a las semifinales, más la presión de las gradas, sacó al club blanco de competencia y permitió que la jerarquía de Independiente Del Valle pudiera hacerse visible en Manizales. Todo iba mal desde la previa, cuando los jugadores se dejaron ver celebrando encima del bus, antes de definir el triunfo definitivo.

De esta manera, se consumó otro fracaso del fútbol colombiano a nivel internacional, a tal punto que la misma prensa ecuatoriana, además de resaltar el triunfo de Independiente, hacen eco a la insuficiencia mental de Once Caldas, que ha permitido que perder en instancias definitivas, sea normal en Colombia. No es solo de Once Caldas, pues en los últimos años los ejemplos abundan. En Ecuador ya van por otro camino.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

La Selección Colombia Masculina y Femenina en la Copa América, Atlético Nacional en los octavos de final de Copa Libertadores 2025, Santa Fe en la fase previa del mismo torneo en la misma edición, Millonarios en torneos Conmebol, así como América de Cali en finales continentales, el penalti de Jarlan Barrera con Junior en el 2018, demuestran que, por ejemplo, la Copa Libertadores 2004 de Once Caldas, puede resultar hasta un accidente o algo inusual en la lista de campeones.

La prensa ecuatoriana se burla de Once Caldas tras el fracaso

En Ecuador miran de reojo otro fracaso del fútbol colombiano. ‘El Canal del Fútbol’, uno de los medios deportivos más influyentes de Ecuador, se refirió a la ‘pecheada’ monumental del equipo blanco, pues no pudo sostener la ventaja en Palogrande, Michael Hoyos hizo doblete y su apellido cayó preciso para activar la creatividad de los comunicadores.

Publicidad

Publicidad

“El Blanco Blanco se llenó de Hoyos”, es la frase que usaron para describir la victoria de Independiente del Valle en los cuartos de Copa Sudamericana. “¿Se postula como principal candidato para levantar la Gran Conquista?”, agrega.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

“¡El arte de una victoria! ¡Junior Sornoza, Junior Sornoza! Independiente del Valle le arruinó el festejo a Once Caldas y se metió en semifinales de la Copa Sudamericana en su casa. IDV festejó con el paso de moda”, dijo ‘El Canal del Fútbol’, con el video de celebración del club ecuatoriano en el camerino.