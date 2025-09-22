Llegó a más de 500 mil vistas: El gol más chistoso del mundo que el Junior le marcó al Medellín

Por la fecha 12 de la Liga Colombiana, Junior de Barranquilla e Independiente Medellín se vieron las caras en el estadio Atanasio Girardot, siendo el partido más relevante de la jornada en el fútbol colombiano. Hubo cinco goles, uno de ellos fue anulado y un empate que mantiene a antioqueños y barranquilleros en la zona alta de la tabla de posiciones.

Junior de Barranquilla se presentó en el Atanasio Girardot con la mentalidad de ganar los tres puntos en condición de visitante, aunque Independiente Medellín también quería hacer respetar su casa y peleó hasta el final. Fue un 2-2 en el marcador y un punto para cada uno.

Además del resultado en Medellín y la expectativa por este partidazo de la fecha 12, se presentó el gol más chistoso del mundo, cortesía del Junior de Barranquilla. Era para quedar en la historia de las anotaciones más insólitas, pero tuvo que ser anulado por fuera de lugar. Ya Tito Puccetti lanzaba el canto en las pantallas de Win Sports, cuando tuvo que detenerse por la bandera arriba del juez de línea.

La jugada es viral en las redes sociales y en X el video de la cuenta ‘Fluminense Colombia’ ya acumula más de 500 mil reproducciones. Tuvo que ser gol de Guillermo Paiva apenas al minuto 31, pero el juez central tuvo que anular por posición indebida. Sin lugar a duda, clasificaba para el gol más chistoso del mundo.

El gol más chistoso del mundo que el Junior le marcó al DIM

Todo comenzó con una jugada de ataque del Junior de Barranquilla y hubo un centro de Daniel Rivera mientras Guillermo Paiva estaba en el suelo por un golpe. La línea defensiva del Medellín se adelantó inmediatamente y la pelota tocó en el futbolista paraguayo. La jugada fue anulada y la polémica es porque la pelota que envió ‘Cacha’ pegó en la parte trasera del futbolista.

Al final, el partido quedó 2-2, con goles de José Enamorado y Jesús Rivas para el Junior, mientras que por el DIM marcaron Francisco Chaverra y Jarlan Barrera. El club ‘Tiburón’ suma un punto de visitante y sigue acercándose a la clasificación a los cuadrangulares.