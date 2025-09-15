La Dimayor, a través de su presidente Carlos Mario Zuluaga, anunció una serie de propuestas que buscan transformar el formato de la Liga BetPlay a partir de 2026.

Los cambios más significativos incluyen la eliminación de los tradicionales cuadrangulares semifinales para el primer semestre y la reducción del número de equipos en la primera división.

Según las declaraciones de Zuluaga, la principal razón para estas modificaciones es ajustar el calendario del torneo para que finalice de manera oportuna antes del inicio de la Copa del Mundo de 2026. La propuesta contempla reemplazar el formato de cuadrangulares por un sistema de “playoffs” o “mata a mata”, lo que promete una fase final más intensa y emocionante.

Hay clubes que se niegan a este cambio en la Liga BetPlay

Tras conocerse la propuesta de la Dimayor, el periodista Alexis Rodríguez aseguró que hizo un sondeo con los clubes que conforman la Primera A para conocer si están o no de acuerdo con la modificación.

De acuerdo con la votación de Rodríguez, la mayoría de los equipos que hace parte de la Primera A no están de acuerdo con la modificación en el torneo.

“Hice un sondeo con los clubes de 1° división y 1 de segunda que sin duda va a ascender ¿Cuadrangulares o Playoffs para Liga 2026? Cuadrangulares: 12 votos Playoffs: 3 votos Indecisos o no responden: 6 equipos”.

La Dimayor también considera otras propuestas para modernizar la liga, como limitar la comunicación con el árbitro exclusivamente al capitán del equipo y la posibilidad de tener hasta nueve suplentes en el banquillo, con al menos dos de ellos siendo jugadores Sub-20.

Además, la idea también es reducir el número de equipos en la Liga Colombiana, pasando de 20 a 18.

Estas medidas, que se discutirán en la próxima asamblea de la Dimayor, buscan no solo hacer la liga más competitiva y atractiva a nivel internacional, según la entidad, sino también optimizar los recursos y ofrecer un mejor espectáculo a los aficionados.