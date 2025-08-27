Los cuatro jugadores del FPC que quieren evitar la clasificación de Colombia al Mundial 2026

Varios jugadores que están en el fútbol colombiano tienen un plan de por medio para perjudicar a la Selección Colombia en las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. El equipo nacional se alista para enfrentar la última doble fecha de la fase clasificatoria contra Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla y ante la Selección Venezuela en Maturín.

Publicidad

Publicidad

Esta doble fecha se ve muy provechosa para la Selección Colombia, teniendo en cuenta que son dos equipos que les ha costado salir de los últimos lugares de la tabla y están compitiendo por el repechaje al Mundial 2026. Se cree que podrían complicar a la ‘Tricolor’, así como que el equipo de Néstor Lorenzo sería superior y no tendría lío para asegurar su pase directo a la Copa Mundo.

Es ahí donde cuatro jugadores del fútbol colombiano aparecen en lista con la firme intención de dañar los planes mundialistas de Lorenzo y la Selección. Cabe recordar que Bolivia y Venezuela ya presentaron las convocatorias, con varios futbolistas en Europa, Sudamérica y la Concacaf.

ver también El equipo de ensueño de la Selección Colombia sin James Rodríguez, con Luis Díaz y jugadores en Europa

En lo que tiene que ver la Selección Venezuela, el técnico Fernando Batista tuvo en cuenta a cuatro jugadores que militan en el fútbol colombiano, siendo el volante Jhon Murillo de América de Cali la cara más reconocida entre el grupo de futbolistas que se unirán a los trabajos desde el FPC. La Vinotinto enfrentará a Argentina en Buenos Aires el 4 de septiembre y cerrará con Colombia el 9 del mismo mes.

Publicidad

Publicidad

Jhon Murillo celebra un gol ante Águilas Doradas. Photo: VizzorImage / Luisa Lesmes / Cont

Los jugadores del FPC que se unen a Venezuela y quieren dañar el plan de Colombia

El detalle que se cruza entre la programación es que en la fecha 17, Venezuela será juez de Colombia, que se verá las caras con Bolivia en Barranquilla. Si la ‘Vinotinto’ no gana en Buenos Aires, el equipo colombiano clasificará automáticamente al Mundial 2026, sea cual sea el resultado ante los bolivianos.

Por otra parte, si Venezuela hace la épica ante Venezuela, se jugará la vida con Colombia en Maturín, incluso en la pelea por el cupo directo, si la ‘Tricolor’ tiene un traspié con los bolivianos. El equipo venezolano vería serias opciones de al menos mantener el repechaje, así tenga que dañar los planes de Néstor Lorenzo y la eventual clasificación al Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

Los cuatro convocados de Venezuela que juegan en el fútbol colombiano

El portero titular de Águilas Doradas, Wuilker Faríñez, quien pasó por Millonarios, vuelve al equipo venezolano. El volante Jhon Murillo, fundamental en el América de Cali, también hace acto de presencia entre los llamados de Fernando Batista. Carlos Vivas de La Equidad y Leonardo Flores del Atlético Bucaramanga, también están en lista.

Wuilker Faríñez antes de un partido contra América de Cali. Photo: VizzorImage / Luisa Lesmes / Cont

Convocatoria completa de Venezuela para enfrentar a Argentina y Colombia

Porteros

Rafael Romo – CD Universidad Católica (Ecuador)

Wuilker Faríñez – Águilas Doradas (Colombia)

Alain Baroja – Club Always Ready (Bolivia)

Cristopher Varela – Deportivo La Guaira

Publicidad

Publicidad

Defensores

Jon Aramburu – Real Sociedad (España)

Alexander González – CS Emelec (Ecuador)

Nahuel Ferraresi – São Paulo FC (Brasil)

Josua Mejías – Debreceni Vasutas SC (Hungría)

Jhon Chancellor – CD Universidad Católica (Ecuador)

Wilker Ángel – EC Juventude (Brasil)

Christian Makoun – PFC Levski Sofía (Bulgaria)

Carlos Vivas – CD La Equidad (Colombia)

Miguel Navarro – CA Talleres (Argentina)

Ronald Hernández – Atlanta United FC (Estados Unidos)

Mediocampistas

Carlos Faya – Deportivo La Guaira

José Martínez – SC Corinthians (Brasil)

Tomás Rincón – Santos FC (Brasil)

Cristian Cásseres – Toulouse FC (Francia)

Leonardo Flores – Atlético Bucaramanga (Colombia)

Daniel Pereira – Austin FC (Estados Unidos)

Jorge Yriarte – WKS Śląsk Wrocław (Polonia)

Eduard Bello – Universidad Católica (Chile)

David Martínez – Los Angeles FC (Estados Unidos)

Jefferson Savarino – Botafogo (Brasil)

Telasco Segovia – Inter Miami CF (Estados Unidos)

Yeferson Soteldo – Fluminense FC (Brasil)

Gleiker Mendoza – FC Kryvbas (Ucrania)

Jhon Murillo – América de Cali (Colombia)

Matías Lacava – Ulsan Hyundai (Corea del Sur)

Delanteros

Salomón Rondón – Real Oviedo (España)

Kevin Kelsy – Portland Timbers (Estados Unidos)

Josef Martínez – SJ Earthquakes (Estados Unidos)

Publicidad

Publicidad

Director Técnico: Fernando Batista