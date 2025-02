Se acerca el día en el que los equipos del Fútbol Colombiano conocerán cuáles serán los dos clubes que avanzarán a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Junior de Barranquilla vs. América de Cali y Once Caldas vs. Millonarios, serán los dos compromisos que definirán a los ganadores. La IA dio su pronóstico de quienes clasificarán.

Los partidos se disputarán los días miércoles 5 de marzo y jueves 6 de marzo, respectivamente. Primero en el estadio Palogrande de Manizales y luego en el Metropolitano de Barranquilla, solo clasifican dos y la inteligencia artificial dio su veredicto.

Los dos colombianos que clasificarán a fase de grupos de Sudamericana según la IA

Le preguntamos a ChatGTP cómo ve a los cuatros equipos y cuáles clasificarán a la siguiente fase, a lo que respondió: “Es una pregunta interesante. Basado en el rendimiento reciente de los equipos colombianos, puedo decir que tanto Junior de Barranquilla como Millonarios parecen tener una ligera ventaja.

Junior de Barranquilla es históricamente muy fuerte y tiene un equipo con buenos jugadores, además de la ventaja de su localía en Barranquilla, que suele ser un factor importante por la calidez y el ambiente que se genera.

Millonarios también tiene un buen nivel competitivo, con una plantilla sólida y experiencia en competiciones internacionales. Además, su reciente rendimiento en la liga colombiana lo coloca como uno de los equipos más fuertes.

Por otro lado, América de Cali y Once Caldas son equipos que, aunque tienen grandes hinchadas y pueden sorprender, podrían enfrentar dificultades en estas llaves tan apretadas.

Así que, apostando por la experiencia y los rendimientos recientes, creo que Junior y Millonarios serían los dos equipos colombianos que tienen más chances de clasificar. Pero como siempre en el fútbol, ¡nada está garantizado y cualquier cosa puede pasar!”

