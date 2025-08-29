Es tendencia:
Liga Colombiana

Los dos equipos de la Liga Colombiana que se disputarían a David González

David González podría llegar a su cuarto equipo en su carrera como entrenador.

Por Edynson Ruiz Rincon

David González, entrenador del fútbol colombiano.
David González, entrenador del fútbol colombiano.

David González fue despedido de Millonarios, después de tener un muy pobre segundo semestre con el equipo bogotano, a pesar de que en la primera campaña estuvo muy cerca de clasificar a la final, es por esto que el entrenador antioqueño quedó disponible para asumir en cualquier equipo del fútbol colombiano o internacional.

Son varios los clubes que andan por un flojo momento y que sus entrenadores están en la cuerda floja, por lo que podrían salir de sus cargos, como sucedido con Pablo de Muner que abandonó Águilas Doradas, o Gabriel Raimondi, ‘Arriero’ Herrera, que están en el ‘ojo del huracán’ por los malos resultados en el campeonato con América de Cali y Once Caldas respectivamente.

Precisamente, dos de esos equipos estarían buscando al David González para que sea su próximo entrenador, ya que Águilas Doradas fue el primer club que habría contactado al antioqueño para que sea su nuevo DT, pero en las últimas horas, América de Cali también lo tendría como una de las opciones más firmes en el caso de que salga Raimondi.

Mientras Millonarios vendió 23 mil millones en camisetas, esto vendió Nacional

Mientras Millonarios vendió 23 mil millones en camisetas, esto vendió Nacional

El periodista Eduardo Luis, contó en el programa ‘En La Jugada’, que desde América le dijeron que es real que a la dirigencia de los ‘Diablos Rojos’ les interesa González y buscaría su contratación si la situación no mejora en el club, esto pensando no solamente en el actual torneo, sino que también en el 2026.

David González, director técnico de Millonarios en la Liga BetPlay DIMAYOR II. Foto: VizzorImage / Felipe Caicedo.

¿Cuándo sale Raimondi del América de Cali?

Según informaron en el programa ‘Zona Libre de Humo’, la dirigencia de América le puso un ultimátum al entrenador Raimondi, en donde si no vence a Alianza en la jornada 9 de la Liga Colombiana en Valledupar, el argentino saldrá de su cargo y el equipo contratará a otro técnico para lo que resta del campeonato, pero también para planear el 2026.

edynson ruiz rincon
Edynson Ruiz Rincon
