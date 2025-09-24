Los tres candidatos para reemplazar a Jorge Bava en Santa Fe

Terremoto en Santa Fe tras la inminente salida de Jorge Bava y la oferta de Cerro Porteño de Paraguay. El técnico uruguayo tiene todo listo para abandonar el país tras el partido en el Atanasio Girardot ante Independiente Medellín, por la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia. Hay expectativa en la hinchada y en la misma directiva por las afirmaciones de la prensa paraguaya.

Mientras Eduardo Méndez intentó confirmar la continuidad de Jorge Bava en rueda de prensa, asegurando que tiene contrato hasta diciembre y que se podría renovar para el 2026, los rumores se aceleraron en Paraguay, a tal punto que reconocidos periodistas dan como un hecho la salida del DT uruguayo de Santa Fe y la firma con Cerro Porteño.

Y es que es un golpe certero a la hinchada y directivos. Cuando más navegaba el club en el segundo semestre con el título de la Liga Colombiana y el cupo a la Copa Libertadores, pasó lo menos pensado y el nombre de Jorge Bava comenzó a circular en el festival del rumor, dejando su futuro en el fútbol paraguayo. Se cree que dirige ante el Medellín y saldrá inmediatamente a Paraguay.

Ante la inminente salida, se comienzan a mirar candidatos para ser nuevo DT de Santa Fe y así reemplazar a Bava lo más pronto posible. El movimiento de Méndez en una etapa clave del torneo, con la continuidad en la Copa Colombia y la clasificación a los cuadrangulares de la Liga, tiene a la hinchada con los ‘pelos de punta’. La directiva continuaría con la escuela uruguaya y Francisco López sería interino mientras se hace el nombramiento del entrenador en propiedad.

Los técnicos que podrían reemplazar a Bava en Santa Fe

Tres técnicos uruguayos toman fuerza y no verían con malos ojos una propuesta de Santa Fe, además que ya conocen el fútbol colombiano o están interesados en trabajar en el FPC. Uno de ellos pasó por Atlético Nacional y otro suena con fuerza en la casa verdolaga en este momento. Otro es ídolo de América de Cali y ha cumplido dos ciclos como DT en el gigante vallecaucano.

Vicente Sánchez: El técnico uruguayo fue campeón con el Cruz Azul de México de la Liga de Campeones de la Concacaf y vive en Colombia con su familia. Sánchez está interesado en dirigir en el fútbol colombiano. En días pasados, se reunió con la directiva de Nacional y mirar posibilidades para reemplazar a Javier Gandolfi. Cuando salió Gabriel Raimondi de América, también estuvo como gran candidato. Eduardo Méndez tendría oportunidad para negociar.

Vicente Sánchez en la Liga de Campeones de la Concacaf con Cruz Azul. (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images)

Jorge Da Silva: El técnico uruguayo recientemente fue técnico de América de Cali y cumplió con su segundo ciclo con el club de sus amores como DT. ‘Polilla’ Da Silva también conoce el fútbol colombiano y sabe de la presión que es dirigir equipos grandes. Está libre y Santa Fe podría tenerlo en cuenta.

Pablo Repetto: El DT uruguayo vive en Medellín y es otro técnico mencionado en los pasillos de Millonarios y América cuando buscaban DT. Fue campeón con la Liga de Quito de Ecuador tres veces entre 2017 y 2021 y luego alzó el título en Uruguay con Nacional de Montevideo. Recientemente, pasó por Nacional y se cree que fue clave en la formación de la nómina que logró el doblete Copa y Liga con el mexicano Efraín Juárez.