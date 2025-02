Los tres técnicos que podrían llegar a Santa Fe como reemplazo de Pablo Peirano

Con esta eliminación, siendo el primer equipo colombiano eliminado de las competencias Conmebol en este 2025, el técnico Pablo Peirano ve cómo su proceso se desmorona luego de ser finalista en la Liga Colombiana y perder en tanda de penaltis el título ante Atlético Bucaramanga. La rabia del hincha rojo no se hace esperar y ya piden que se vaya.

El último envión no le funcionó al equipo. Harold Santiago Mosquera pegó una pelota en el palo y luego fue el empate de Christian Mafla. El gol de Ewil Murillo en el primer tiempo empató el partido ante Deportes Iquique de Chile, que iba superando la serie 3-2 en el global. En el minuto 90+6 se emparejó todo y ahora el cupo se definió por penaltis, donde el club chileno ratificó su pase a la fase 3 de la Copa Libertadores.

