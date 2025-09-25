Luego de hablar del retiro, Dayro Moreno tomó una decisión que sorprendió a todos

Dayro Moreno logró lo que hoy en día parecía imposible, unir a toda Colombia, y es por eso que la decisión que tomó justamente después de hablar del retiro y de la dura eliminación que sufrió Once Caldas en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 sorprendió a todos.

“Tengo una frase muy linda, que el día que me retire del fútbol dejo de pensar en mi selección como jugador. De resto, siempre, siempre pienso en mi selección, porque uno para vestir la camiseta de nuestro país es un orgullo muy grande. La verdad, nunca quisiera retirarme porque el fútbol es una locura inmensa, y más lo que estoy viviendo con mi equipo amado en la ciudad de Manizales que es prácticamente después de mis hijas, mis padres, mi familia, lo mejor para mí. Entonces, no tengo fecha de caducidad“, dijo Moreno en su canal de YouTube.

Con la premisa que, por ahora, el retiro no está cerca para Dayro Moreno, llegó una eliminación tan dura después de ir ganando la serie 2-0 contra Independiente del Valle que llevó a que el máximo goleador colombiano en la historia del fútbol tomara una decisión que sorprendió a todos.

La decisión de Dayro Moreno tras hablar del retiro que sorprendió a todos

Dayro Moreno anotó 10 goles en la Copa Sudamericana 2025. (Foto: Vizzor Image)

A pesar de que dio la cara en la entrevista flash después de la derrota por penales que eliminó a Once Caldas en la Copa Sudamericana, ya se conoció lo que hizo Dayro Moreno tras esta caída. “Dayro salió supremamente dolido, tan dolido que, Dayro normalmente si se tarda para salir a la zona mixta, ayer (24 de septiembre) no salió“, revelaron en el programa ‘Los Intocables’, del canal de YouTube ‘MecaTV’. ¿Se acerca el retiro?

Este es salario que Dayro Moreno gana en Once Caldas

Según el portal ‘360 Radio’, Dayro Moreno tiene un salario mensual en Once Caldas de $85.000 dólares, unos $330 millones de pesos colombianos aproximadamente. Esto quiere decir que el delantero ganaría más de un millón de dólares al año en el fútbol colombiano.

