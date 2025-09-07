Es tendencia:
Luto en el fútbol colombiano, tras fallecimiento de jugador en accidente

El talentoso futbolista sería nuevo jugador de un equipo de los Estados Unidos.

Por Edynson Ruiz Rincon

Balones del fútbol profesional colombiano.
Balones del fútbol profesional colombiano.

Son varios los futbolistas colombianos jóvenes que están proyectados a tener un importante futuro por su gran talento, no solamente en el fútbol colombiano, sino que para que sean protagonistas a nivel internacional, uno de estos prospectos apagó su vida en las últimas horas en lo que fue una lamentable noticia.

La Academia Alemana de Popayán, institución que ha ganado un gran protagonismo en el país, debido a que de ahí han surgido varios futbolistas jóvenes que están llegando al fútbol profesional colombiano e internacional, informó en las últimas horas, que el futbolista Éder Smic Valencia Ambuila murió en las últimas horas.

Éder se encontraba disfrutando de unas vacaciones en el municipio de Guachené, Cauca, cuando sufrió un accidente automovilístico, el cual terminó acabando con su vida, en lo que es una noticia que entristece al mundo del fútbol en Colombia, tras apagarse la vida del joven de 16 años.

Alfredo Arias señaló a los culpables de la derrota del Junior de Barranquilla

Alfredo Arias señaló a los culpables de la derrota del Junior de Barranquilla

“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro jugador Éder Smic Valencia Ambuila (2009), en un accidente automovilístico durante sus vacaciones en Guachené. Acompañamos a su familia y honramos su memoria en la AAFP. Estará por siempre en nuestros corazones”, informó la Academia Alemana de Popayán.

Foto: X, Academia Alemana de Popayán.

Foto: X, Academia Alemana de Popayán.

Un futbolista de exportación

Tras confirmarse el fallecimiento de Valencia, el periodista Mariano Olsen contó por medio de su cuenta de X, que el joven futbolista tenía todo acordado para convertirse en nuevo jugador del New York Red Bulls de la MLS de los Estadios Unidos, por lo que tenía programado viajar en los próximos días viajar a territorio estadounidense para unirse al equipo.

Foto: X.

Foto: X.

