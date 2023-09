Millonarios y Atlético Nacional han tenido una rivalidad histórica desde 1989 cuando se jugaron los cuartos de final de la Copa Libertadores. Todo lo que pase alrededor de estos dos equipos afecta a las hinchadas. Recientemente, la rivalidad entre estos dos equipos ha tomado más relevancia por diferentes aspectos, la final de la Liga Colombiana fue una de ellas.

Otra que marcó mucho este clásico fue la llegada de Jhon Duque y Andrés Felipe Román al conjunto ‘verdolaga’, pues los dos jugadores fueron muy queridos en Millonarios. El volante capitalino habló con ‘La Tertulia Verdolaga’ sobre las sensaciones que tuvo cuando volvió a El Campín a enfrentar a su exequipo.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.

Primero habló sobre lo que sintió antes de volver a Bogotá: “es una de las enseñanzas grandes que me dejó la vida porque previo a ese partido, el mes antes, la verdad que uno como jugador es ser humano y llegué a sentir esa ansiedad. Cómo será ese día que yo vaya a El Campín con la camiseta de Nacional y hay veces que me abrumaba un poco y me llenaba de ansiedad. Quería que eso pasara rápido”.

Contó su experiencia estando en el terreno de juego y la interacción con la hinchada de Millonarios: “llegó ese día y entré al camerino e intentaba estar tranquilo y entré a un baño y empecé a orar y le entregué todo a Dios y siento que ha sido una de las enseñanzas grandes porque entré a la cancha y pocas veces sentí paz en mi vida. Sentí todo un estadio diciéndome cosas como ‘se vendió, se vendió, ese h#”$# se vendió. Me cantaba todo el estadio y la gente tenía mucho odio y resentimiento contra mí”.

Finalizó afirmando que no tiene rencor hacia la hinchada ‘embajadora’: “yo soy un ser humano y siento mil cosas y yo miraba y decía que tengo agradecimiento con esa gente que un día me apoyo y hoy estoy en Nacional y soy feliz y ese día casi salgo con gol. Hoy en día cada vez que me dicen que vamos a jugar en Bogotá con Millonarios siento emoción. Me dolió no haber estado en la final y salí frustrado”.

(VIDEO) MIN 35 – JHON DUQUE SE CONFIESA