Mientras Millonarios generó 10 millones de dólares en 2024 en taquilla, esto produjo Nacional

El 2024 fue un año redondo en términos económicos para Millonarios y deportivo para Atlético Nacional. Al menos así lo muestra los resultados en las arcas y vitrinas de los dos clubes más grandes de Colombia. Luego de que saliera el informe de SuperSociedades sobre el balance general de los clubes el año pasado, se pueden sacar varias conclusiones.

La Superintendencia de Sociedades presentó su último informe sobre todo lo que se genera en el fútbol profesional colombiano. Dicho archivo reflejan los activos, pasivos, ingresos, patrimonio, etc. de lo que generan los clubes de la Dimayor en el país. Y para el 2024 la primera conclusión es clarísima: Millonarios, con el efecto Falcao, fue el gran campeón de los ingresos económicos.

Según el balance en cuestión, Azul y Blanco S.A. generó más de 106 millones de pesos durante el año pasado. Sumando los ítem de taquillas y abonos, derechos de TV, venta de artículos deportivos, patrocinios y participación en eventos Conmebol llevó a los azules a esa cifra. Restando los gastos, Millonarios generó una utilidad neta de más de 17 mil millones de pesos, tres mil millones más que su perseguidor, Atlético Nacional.

Millonarios se llevó a Atlético Nacional en taquillas y abonos en 2024

En cuanto al tema de las hinchadas y lo que generaron a los dos equipos más grandes del país, el ‘titulo’ se lo llevó Millonarios. En el ítem de taquillas y abonos, el embajador generó más de 43 mil millones de pesos, unos 10 millones de dólares solo por ingresos a El Campin. Mientras que del lado de Atlético Nacional, los fanáticos le generaron al club más de 31 mil millones de pesos, un poquito menos de 8 millones de dólares.

Eso sí, cabe señalar que con todo y esos valores, Millonarios solo logró levantar el título de la Superliga en el 2024. En cambio, Atlético Nacional sumó una nueva Liga y Copa Colombia, ampliando su palmarés y títulos en las vitrinas.

