La Superintendencia de Sociedades dio a conocer los balances económicos del los diferentes equipos del fútbol colombiano del 2024, cifras que dejan ver cuáles clubes están haciendo bien las cosas y los que están presentando deudas, las inversiones que hacen las instituciones y el respaldo por parte de su fanaticada como sucedió en Millonarios.

Uno de los ítems que dio a conocer la Superintendencia, fue las ganancias que generaron los equipos por la venta de sus artículos deportivos como las camisetas, gorras, chaquetas y diferentes elementos oficiales de cada una de las instituciones del fútbol colombiano, en donde Atlético Nacional se ha mostrado muy fuerte por su gran fanaticada.

En el informe, se indica que el club que más dinero ganó por la compra de camisetas y todos los artículos que vendió el equipo en el 2024, fue Millonarios con más de 23 mil millones de pesos, exactamente $23.252.463, siendo la institución que más respaldo tuvo por parte de sus hinchas al momento de adquirir los elementos representativos.

Por su parte, Atlético Nacional fue el segundo equipo que generó más ventas de camisetas en el fútbol colombiano, generando una cifra importante, pero estando muy alejada a la de Millonarios, ya que el cuadro antioqueño vendió $13.616.723.

Foto: Superintendencia de Sociedades.

Cabe resaltar que una de las razones por las que el cuadro ‘embajador’ tuvo un gran impulso a la hora de venta de camisetas y diferentes artículos del club, fue la presencia de Radamel Falcao García, futbolista en el que giró la estrategia del club para promocionar los diferentes elementos representativos de la institución y que venía con el apellido, número o firma del ‘Tigre’.

Otros clubes que generaron importantes ventas

Después de Millonarios y Atlético Nacional, que fueron los clubes que más dinero ganaron por venta de camisetas y sus artículos en el 2024 en el fútbol colombiano, aparece América de Cali, equipo que vendió $10.199.011, Deportes Tolima con $4.213.603 y Junior de Barranquilla con $2.801.304, siendo estos los clubes que más vendieron.

