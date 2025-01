Mientras que Nacional lleva más de 21.000 abonos, Millonarios no paga por un jugador US$500.000

Diferencias. Cuando parecía que Millonarios acortaba la brecha institucional y deportiva con Atlético Nacional, ahora parece que crece día a día. Mientras uno es el actual bicampeón de Colombia, el otro estrena DT sin refuerzos. Y cuando el verdolaga ya metió más de 21 mil abonados para la temporada, en el embajador no hacen ni el esfuerzo de pagar 500mil dólares por un jugador muy necesario.

A pocos días de empezar la Liga Betplay 2025-I, las realidades de los dos equipos más grandes de Colombia son completamente opuestas. En Atlético Nacional ya hay cinco refuerzos de categoría para arrancar la temporada, más el DT Javier Gandolfi, que ya se oficializó. Además, estas nuevas caras se suman a los ya conocidos, Edwin Cardona, David Ospina, Alfredo Morelos, entre otras figuras del equipo campeón.

Tal vez el único lunar que hoy tiene el equipo verdolaga es la novela que se armó por la continuidad de Marino Hinestroza. La hinchada y el mismo jugador piden a gritos quedarse un año más en Atlético Nacional para jugar la Copa Libertadores. Sin embargo, las negociaciones con el Columbus Crew, de la MLS, no han llegado a buen puerto. Aunque se esperan buenas noticias el próximo miércoles, fecha límite para saber si se da o no la continuidad.

Millonarios no quiere poner 500.000 dólares por un refuerzo necesario

Mientras tanto del lado de Millonarios el panorama cada día es más desalentador. La llegada de David González, tras la salida de Alberto Gamero, supuso un nuevo ambiente en el equipo embajador, pero se quedó ahí. Con el nuevo técnico no llegó hasta el momento ningún refuerzo, se habla de una nula gestión del director deportivo y falta de voluntad directiva. Y con la Liga a la vuelta de la esquina, y muchas falencias en la nómina, el azul debutará el próximo viernes.

La posición que más necesita reforzar Millonarios es la de los laterales, sobretodo el sector derecho. Delvin Alfonzo no ha dado la talla y el resto son juveniles que aún no aportan lo necesario para el equipo profesional. En medio de esto apareció la opción de Mateo Puerta, de Águilas Doradas, uno de los laterales derechos más valorados en los últimos años en el FPC.

Sin embargo, a pesar de que el jugador quiere ir a Millonarios y ya desechó otras ofertas a la espera del azul, en el club poco y nada han hecho. Según trascendió, Águilas Doradas requiere un cambio de jugadores o pagar por el jugador la suma de 500 mil dólares. Este valor, teniendo en cuenta la posición, la edad del jugador (27) y la necesidad de cubrir el lugar, no parece mayor, pero el embajador nada que actúa.

¿En qué va la renovación de Falcao con Millonarios?

Por ahora la única esperanza de cambiar un poco el panorama en Millonarios es la de la renovación de Radamel Falcao. Hace unos días se ha hablado que todo está próximo a terminar en feliz término y el ‘Tigre’ seguirá un año más. No obstante, todavía no se ha hecho oficial, los días pasan, el torneo iniciará y no hay rastro del 9 en la pretemporada.