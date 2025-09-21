Es tendencia:
Liga Femenina

Mientras Santa Fe recibió 500 mil dólares por ser campeón de Liga, esto ganó el Cali Femenino

El equipo azucarero se coronó campeón de la Liga Femenina, sin embargo el premio para el club dista mucho de lo que ganan los hombres.

Por Camilo Manrique

Leidy Lorena Cobos del Cali celebra después de anotar el primer gol de su equipo durante el partido entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe por la final Vuelta de la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2025 jugado en el estadio Deportivo Cali de la ciudad de Palmira. Photos: VizzorImage / Luisa Lesmes / Cont.
© VizzorImage / Luisa Lesmes / ContLeidy Lorena Cobos del Cali celebra después de anotar el primer gol de su equipo durante el partido entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe por la final Vuelta de la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2025 jugado en el estadio Deportivo Cali de la ciudad de Palmira. Photos: VizzorImage / Luisa Lesmes / Cont.

El Deportivo Cali Femenino se coronó campeón de la Liga Femenina, tras vencer a Independiente Santa Fe, en la definición desde el punto penalti. Luego de la victoria 1-0 en el partido de vuelta y quedar 1-1 en el global, el conjunto azucarero se quedó con el título. Lo que no deja de sorprender es la mínima cifra que se llevó el cuadro campeón.

La final de vuelta, que se desarrolló en el estadio Palmaseca, tuvo un gran marco de público que llegó a apoyar al equipo verdiblanco. Alrededor de 18 mil personas llegaron a celebrar el tercer título de la Liga Femenina por parte del Deportivo Cali. Leidy Cobos, a los 42 minutos, fue la encargada de empatar la serie que había ganado Santa Fe en la ida.

Ya en los penaltis, la arquera Luisa Agudelo fue la gran figura de la tanda al atajar uno de los disparos de Santa Fe, que resultó definitivo. El resultado final en la serie fue 5-4 y la estrella se quedó en la casa azucarera.

El premio que recibió el Deportivo Cali Femenino por el título de la Liga Femenina

A pesar de ganar el título, no deja de ser triste y desigual la cantidad de dinero que reciben los hombres a lo que ganan las mujeres. Tan solo se ve en lo que recibió Independiente Santa Fe por ser campeón en el primer semestre de la Liga Colombiana. Mientras que el equipo bogotano recibió 500 mil dólares por ser campeón, el Deportivo Cali Femenino ganó 230 millones de pesos.

A esto seguramente hay que sumarle los valores que va a recibir por la clasificación a la Copa Libertadores Femenina. Sin embargo, la Conmebol no ha hecho oficial cuáles serán los valores que recibirá cada equipo por su participación. Cabe resaltar, que tanto Deportivo Cali como campeón e Independiente Santa Fe jugarán el torneo continental que empezará el próximo 2 de octubre, en Argentina.

