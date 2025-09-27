Millonarios, casi eliminado: así quedó la tabla de posiciones, tras la victoria de Nacional

Atlético Nacional logró una importante victoria en el superclásico contra Millonarios y se pone a tiro de los líderes de la Liga. Mientras tanto, el azul cada vez se aleja más de la posibilidad de la clasificación a los cuadrangulares. Tras la jornada del sábado, de la fecha 13, empiezan a tomar forma los posibles clasificados.

En el juego más importante del país, el equipo verdolaga se llevó la victoria 2-0, en el Atanasio Girardot. Los goles de William Tesillo y Jorman Campuzano le dieron los tres puntos al club, que llegó a los 23 en la tabla. Con todos los partidos completos, los antioqueños se ubican en la cuarta posición.

Del lado de Millonarios la cosa se complica bastante ya que quedaron en el puesto 13, con 14 puntos, a cuatro del octavo Llaneros. Sin embargo, cuando se complete la fecha podría quedar a 7 puntos de la zona de clasificación. Esto ya pondría casi imposible una clasificación entre los ocho mejores.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga, tras la victoria de Atlético Nacional