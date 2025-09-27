Millonarios, casi eliminado: así quedó la tabla de posiciones, tras la victoria de Nacional

Atlético Nacional logró una importante victoria en el superclásico contra Millonarios y se pone a tiro de los líderes de la Liga. Mientras tanto, el azul cada vez se aleja más de la posibilidad de la clasificación a los cuadrangulares. Tras la jornada del sábado, de la fecha 13, empiezan a tomar forma los posibles clasificados.
En el juego más importante del país, el equipo verdolaga se llevó la victoria 2-0, en el Atanasio Girardot. Los goles de William Tesillo y Jorman Campuzano le dieron los tres puntos al club, que llegó a los 23 en la tabla. Con todos los partidos completos, los antioqueños se ubican en la cuarta posición.
ver también
¿Favorecieron a Nacional? La curiosa falta que hizo Marino Hinestroza y no fue roja
Del lado de Millonarios la cosa se complica bastante ya que quedaron en el puesto 13, con 14 puntos, a cuatro del octavo Llaneros. Sin embargo, cuando se complete la fecha podría quedar a 7 puntos de la zona de clasificación. Esto ya pondría casi imposible una clasificación entre los ocho mejores.