La Superintendencia de Sociedades dio a conocer su más reciente informe sobre el fútbol colombiano, en donde se conoció cómo están los diferentes clubes de primera y segunda división económicamente, en donde se conocieron las cifras de ganancias y deudas de cada uno de ellos, números que sorprendieron a algunos hinchas.

En el informe, se conocieron cuáles fueron los equipos del FPC que más dinero generó en el año, sumando todos los ingresos, siendo Millonarios el que encabeza el listado, con más de 106 mil millones de pesos, siendo la taquilla y venta de abonos el ítem que más dinero le dejó el club, con más 43 mil millones de pesos seguido por la venta de camisetas y artículos deportivos.

El segundo club al que más dinero le ingresó fue Atlético Nacional con más de 87 mil millones, tercer Junior de Barranquilla con 66 mil, cuarto América de Cali con un 49 mil y el top 5 lo cierra Independiente Santa Fe con 48 mil millones,

Teniendo en cuenta las ganancias y los gastos, Millos fue el equipo que más utilidades tuvo en Colombia, con 17 mil millones de pesos a favor y que le quedan al club, mientras que el segundo fue Atlético Nacional con 14 mil millones y el top 3 lo cierra Envigado con 6 mil millones de pesos.

Foto: Superintendencia de Sociedades.

Los clubes que más dinero perdieron

En cuanto a los equipos que más pérdidas tuvieron en el 2024, el club que encabeza el listo es el Deportivo Cali, con una cifra de -$8.775.575, en lo que es un claro reflejo de la difícil situación que vive el club vallecaucano, el cual ya avanza para tener nuevos inversores. Los otros dos clubes de la primera categoría que tuvieron pérdidas, fueron Deportivo Pereira con $3.318.718 y Llaneros con $1.422.017.

Foto: Superintendencia de Sociedades.

