Se disputará la última fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana II-2024, en donde en los cuatro partidos de los grupo A y B tendrán mucha importancia, ya que todos los equipos, excepto el Deportivo Pasto, jugarán por algo, ya sea el paso a la final o asegurarse su participación en torneo internacional.

En el grupo A, Millonarios y Atlético Nacional son los equipos con posibilidades de ir a la final, mientras que Santa Fe necesita sumar para asegurar su cupo en la Copa Sudamericana. En cuanto a la zona B, Deportes Tolima, Once Caldas y Junior de Barranquilla, son los clubes con chances de estar en la definición por el título, y América de Cali necesita ganar para clasificar a la Copa Sudamericana.

El pedido de Millonarios a la Dimayor

La Dimayor informó desde hace varios días, que los cuatro partidos se disputarán el domingo 8 de diciembre, en donde los juegos del grupo B serán a las 4:30 PM y los de la zona A, a las 7:30 PM, pero desde Millonarios no están de acuerdo con dicha programación y han solicitado que se cambien los horarios, indicando que desean que haya juego limpio.

La primera propuesta de Millos fue que los cuatro partidos se disputen a la misma hora, esto debido a que Santa Fe no necesitaría sumar para asegurar su cupo en la Libertadores, en el caso del que el Tolima no venza al Once Caldas, esto porque los de Ibagué no pasarían a los ‘cardenales’ en la tabla de la reclasificación, por lo que el ‘rojo’ bogotano podría asumir el partido con Nacional con tranquilidad y sin la urgencia de ganar.

Jugadores de Millonarios e Independiente Santa Fe en la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Luis Ramírez.

La primera propuesta de Millonarios habría sido rechazada por parte de la Dimayor, así lo informó el periodista Diego Rueda de la emisora Caracol Radio, ya que los cuatro partidos a la misma hora sería un inconveniente para el canal que trasmite el fútbol colombiano, el cual busca poder dar todos los juegos entre sus dos señales.

La otra propuesta de Millonarios

Ante la negativa, Millonarios le habría hecho una nueva propuesta a la Dimayor, la cual sería que los juegos del grupo A se disputen a las 4:30 PM y los del B a las 7:30 PM, esto para que Santa Fe juegue primero que el Tolima y así evitar que el cuadro ‘cardenal’ no esté condicionado y así afronte con el deseo de ganar el partido con Nacional.

Hasta el momento, la Dimayor no ha dado respuesta de la nueva propuesta que hizo Millonarios, la cual tendría que tener el aval de los otros clubes, ya que sin sus autorizaciones no se podría dar.

