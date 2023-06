Este sábado se juega la última fecha de los cuadrangulares de la Liga Colombiana 2023-I. Cinco equipos están en la búsqueda de llegar a la gran final, por el grupo A están con vida Alianza Petrolera, Atlético Nacional y Deportivo Pasto, mientras que por el B, Millonarios y Boyacá Chicó. Cada uno con posibilidades diferentes, pero con la ilusión intacta.

Los juegos de cada grupo serán en simultaneo, los del B se llevarán a cabo a las 5:15 p.m. seguido de los del A que serán a las 8:00 p.m. Dimayor dio a conocer el nombre los árbitros que están encargados en impartir justicia en las diferentes plazas.

Estos son los árbitros que estarán en los cuatro partidos de la última fecha

Millonarios FC vs. Independiente Medellín

Central: CARLOS BETANCUR – VALLE

Asistente Nro. 1: JOHN LEÓN – CALDAS

Asistente Nro. 2: YEISON VÁSQUEZ – CALDAS

Cuarto Árbitro: STEVEN CAMARGO – BOGOTÁ

VAR: JOHN PERDOMO – HUILA

AVAR: CRISTIAN DE LA CRUZ – NARIÑO



América de Cali vs. Boyacá Chicó FC

Central: JOHN OSPINA – QUINDÍO

Asistente Nro. 1: DAVID FUENTES – CESAR

Asistente Nro. 2: MARIO TARACHE – CASANARE

Cuarto Árbitro: LUIS DELGADO – VALLE

VAR: RICARDO GARCÍA – SANTANDER

AVAR: WILMAR NAVARRO – SANTANDER



Águilas Doradas vs. Alianza Petrolera

Central: JOHN HINESTROZA – CHOCÓ

Asistente Nro. 1: JOHN GALLEGO – CALDAS

Asistente Nro. 2: JOHAN CASTRO – BOGOTÁ

Cuarto Árbitro: DAVID ESPINOSA – ANTIOQUIA

VAR: KEINER JIMÉNEZ – CESAR

AVAR: HERMINZUL CALDERÓN – BOGOTÁ



Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto

Central: ANDRÉS ROJAS – BOGOTÁ

Asistente Nro. 1: DIONISIO RUÍZ – CÓRDOBA

Asistente Nro. 2: SEBASTIÁN VELA – BOGOTÁ

Cuarto Árbitro: JUAN C. GARCÍA – ANTIOQUIA

VAR: HEIDER CASTRO – BOGOTÁ

AVAR: LUIS TRUJILLO – VALLE