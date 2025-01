"Nadie lo quiere": Ídolo de la Selección Colombia respondió a desplante de James a Junior

Mucho revuelo ha causado la situación que involucró a James Rodríguez con el Junior de Barranquilla. Después de varias idas y vueltas, el jugador declinó la opción de jugar en el fútbol colombiano y ahora se está a la espera para saber dónde jugará. Pero la realidad es que las opciones no son muchas para el deseo de James y su entorno. Y así lo plasmó en palabras sabias un ídolo de la Selección Colombia, retratando la actualidad del ’10’.

Toda la semana pasada se especuló y casi se da por hecho que James Rodríguez terminaría en el Junior de Barranquilla. De hecho, con el viaje de Fuad Char a Medellín, el pasado viernes, se esperaba que la operación quedara hecha. Sin embargo, James declinó la oferta, sin darle la cara a la gente del Junior, y en una llamada tiró todo al piso.

Ahora todo es expectativa para lo que será el futuro de James Rodríguez. Pero lo claro es que seguramente no obtendrá lo que quiere, que es seguir en Europa. Y las contadas ofertas del fútbol sudamericano parece que al ’10’ y a su entorno tampoco lo convencen. Con este panorama, Willington Ortíz tomó palabra de lo que pasa con James y sus palabras son casi a la medida de su actualidad.

“Donde lo quieren, no quiere estar”: Willington Ortíz responde a desplante de James al Junior

En el programa el VBAR, de Caracol Radio, el exdelantero de la Selección Colombia habló tras el desplante de James al Junior. Y dijo: “James no quiere jugar en Colombia, si él quisiera, ya hubiera arreglado. Él quiere jugar en el exterior, pero allá tampoco lo quieren, ese es el problema”.

Luego, agregó: “Donde él quiere jugar, no lo quieren, y donde lo quieren, él no quiere jugar”. Y lamentablemente esa es la actualidad del capitán de la Selección Colombia. Ahora todo indica que llegaría a la Liga de México, al Club León, sin embargo esa información no se ha hecho oficial.

Video: las palabras de Willignton Ortíz acerca de la actualidad de James Rodríguez