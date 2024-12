Dimayor definió horarios de la final de Liga II-2024 entre Nacional y Tolima

La duda estaba en el juego de ida en Ibagué, que se jugará entre semana, pero no estaba definido si miércoles o jueves. Dimayor definió que el compromiso se jugará el miércoles 18 de diciembre a partir de las 7:30 pm, hora colombiana. Por su parte, la vuelta se disputará el 22 del mismo mes en el Atanasio Girardot de Medellín, desde las 6:00 pm.

Atlético Nacional y Deportes Tolima son los finalistas de la Liga Colombiana II-2024. El equipo verde va por la estrella 18 en su historia, mientras que el equipo ‘Pijao’ sueña con su cuarto título. El club verdolaga alcanzó una nueva final luego de una pelea muy cerrada con Millonarios en el cuadrangular A. El elenco de Ibagué dominó el grupo B y fue superior a Junior, América y Once Caldas.

