El Fútbol Colombiano sigue en marcha y este fin de semana se jugarán los respectivos torneos, la Liga, la B y la Femenina, sin embargo, hay algunos artidos que, por diferentes motivos, no se podrán jugar y fueron aplazados para la próxima semana.

En un inicio se pensaba que serían cinco los partidos que no se podrían jugar, sin embargo, es oficial que serán cuatro los que no se podrán llevar a cabo. Por ahora, el único que sí se podrá jugar de los que estaban en duda, será el de Millonarios vs. Tolima en el estadio El Campín, domingo 5:30 p.m.

Oficial: Dimayor publicó todos los partidos aplazados del fin de semana

Los partidos de la fecha 7 de la Liga BetPlay Dimayor I-2025 que no se podrán jugar con Fortaleza vs. Atlético Nacional, el cual se disputará el martes 4 de marzo desde las 8:30 p.m. esto debido al préstamo del estadio El Campín para el concierto de Shakira.

El otro partido de la liga masculina es el de Llaneros vs. La Equidad, el cual se jugará el mismo martes 4 de marzo desde las 6:30 p.m. en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio.

Por su parte, los dos partidos de Liga Femenina que se jugarán domingo y lunes, válidos por la fecha 2, son: Fortaleza vs. Independiente Medellín el 2 de marzo a las 2:00 p.m. y Millonarios vs. Orsomarso con estadio por definir.