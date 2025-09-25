Oficial: Santa Fe confirma su nuevo director técnico tras la salida de Jorge Bava

Sismo en Santa Fe tras la salida de Jorge Bava y la oferta de Cerro Porteño de Paraguay que me tumbó el proceso en el fútbol colombiano. El técnico uruguayo tiene todo listo para firmar en Paraguay tras el partido en el Atanasio Girardot ante Independiente Medellín, por la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia, donde el club bogotano salió victorioso y tomó la ventaja con un gol, a falta de la vuelta en El Campín. Hay mucha expectativa en la hinchada, que anhela seguir con el proyecto en un 2026 clave con Copa Libertadores a bordo. El ‘León’ confirmó el nuevo entrenador como reemplazo.

Los intentos de Eduardo Méndez para mantener la continuidad de Jorge Bava, sin descuidar las finanzas del club, era una apuesta arriesgada y poco probable que pasara, teniendo en cuenta que lo que cambió todo fue la oferta económica que el DT recibió desde Cerro Porteño. La idea sí era renovar en Bogotá, pero hasta el mes de diciembre, cuando acabara la temporada en el fútbol colombiano y con la Copa Libertadores de por medio.

El nuevo director técnico de Santa Fe conoce el plantel y en sus manos estará el repunte en la Liga y la clasificación a las semifinales de la Copa Colombia. Será su segundo ciclo al mando del equipo. El grupo de jugadores lo conocen y de su mano podrían existir mejoras en la zona defensiva, en el ataque y en la misma idea de juego. El club lo hizo oficial apenas finalizó el partido ante Medellín.

El movimiento de Méndez es clave en una etapa decisiva del torneo, con la continuidad en la Copa Colombia de por medio y la clasificación a los cuadrangulares de la Liga. La situación tiene a la hinchada con los ‘pelos de punta’. La directiva se la juega con el técnico Francisco López, que es de la casa y sería interino mientras se hace el nombramiento del entrenador en propiedad.

El reemplazo de Jorge Bava en Santa Fe

En un comunicado de prensa, Santa Fe confirmó la salida del director técnico y también el anuncio del nuevo entrenador. Francisco López tomará la responsabilidad junto a Grigori Méndez. Este nombramiento es temporal, mientras los directivos del equipo trabajan en el entrenador en propiedad.

Hay técnicos uruguayos que toman fuerza y no verían con malos ojos una propuesta de Santa Fe, además que ya conocen el fútbol colombiano o están interesados en trabajar en el FPC. Uno de ellos pasó por Atlético Nacional y otro suena con fuerza en la casa verdolaga en este momento. Otro es ídolo de América de Cali y ha cumplido dos ciclos como DT en el gigante vallecaucano. Vicente Sánchez, Jorge Da Silva y Pablo Repetto podrían reemplazar a ‘Pacho’ López.