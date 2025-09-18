En un resultado sorpresivo, el Once Caldas logró una importante victoria en Ecuador durante los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Dayro Moreno marcó los dos goles contra Independiente del Valle que le dieron la ventaja a su equipo en el primer partido de la serie.

El goleador, un solo día después de cumplir 40 años, reafirmó su capacidad y talento para anotar.

ver también Hugo Rodallega elogió a Dayro Moreno: “Cuarentón dando cátedra”

Tras el triunfo, el director técnico Hernán Darío “El Arriero” Herrera se refirió al desempeño del equipo, destacando que el éxito no depende de un solo jugador. Las declaraciones sorprendieron a más de uno.

Hernán Darío Herrera, técnico del Once Caldas.

Publicidad

Publicidad

“No es Dayro Moreno”

El entrenador del equipo de Manizales se mostró visiblemente satisfecho con el rendimiento de su plantilla en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En sus declaraciones, Herrera destacó que “El Once viene haciendo cosas muy buenas” y que los jugadores que se unieron al equipo están subiendo su nivel físico.

En una frase que acaparó la atención, el ‘Arriero’ declaró: “este equipo es producto de un proyecto de dos años, este equipo no es Dayro Moreno, esto es un equipo“.

Publicidad

Publicidad

Con esta contundente afirmación, el estratega busca resaltar que el triunfo fue el resultado de un esfuerzo colectivo y una planificación a largo plazo, y no solo de la brillante actuación individual de su goleador.

La declaración de Herrera cobra especial relevancia teniendo en cuenta que Dayro Moreno fue el autor de los dos goles que sellaron la victoria. El delantero del Once Caldas no solo fue clave en el partido, sino que también rompió un nuevo récord en la historia del torneo, demostrando una vez más su jerarquía.