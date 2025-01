No solo la hinchada del Junior de Barranquilla, sino también sus patrocinadores, estaba ilusionada con la llegada de James Rodríguez al cuadro Tiburón.

La negociación, que había generado muchas expectativas, se cayó definitivamente según informó el máximo accionista del equipo, Fuad Char.

Ante esa noticia, uno de los patrocinadores del Junior de Barranquilla se mostró furioso. Se trata de Christian Daes, dueño de Tecnoglass, que había anticipado en sus redes sociales la llegada del ídolo colombiano al cuadro Tiburón.

En su cuenta de X, la misma que usó para prácticamente dar por hecho el fichaje de James, Daes aseguró que hicieron todo lo posible para que el mediocampista de la Selección Colombia se decidiera por el Junior.

“Hicimos de todo. Lo intentamos todo. Mejor me callo. Me merezco esta noche larga!!!!! Nos vemos el lunes @JuniorClubSA Pd. Esto no para aquí. A junior tienen que matarlo”, escribió.

Publicación de Christian Daes.

De acuerdo con lo que se conoce por el momento, la solicitud económica que hizo James Rodríguez fue mucho más alta de lo que se tenía previsto y por eso no se logró un acuerdo.

El patrocinador del Junior de Barranquilla estaba muy ilusionado

A través de su cuenta en X, Daes había expresado su entusiasmo por el posible fichaje y agradeció el apoyo de empresas como Bavaria y BetPlay, que se habrían sumado al proyecto para facilitar la incorporación del jugador.

“James, James, James, James, ya! Tráiganselo, terminen el trabajo Junior. Posdata: Muchas compañías se han sumado. Gracias Bavaria, gracias BetPlay, hay que ser agradecidos. Si esto se da, ellos también lo hicieron posible”, escribió Daes.

Ese mensaje había avivado la esperanza de la llegada del capitán de la Selección Colombia; sin embargo, el negocio no tuvo el desenlace que se esperaba.

