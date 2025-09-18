Periodista anuncia que se va de Win Sports y hace fuertes señalamientos: “No a la censura”

Un nuevo movimiento en Win Sports se dio a conocer en las redes sociales, luego de la salida de un experimentado periodista que llevaba 14 años al aire en las pantallas del canal deportivo. Su presencia y cubrimiento ya era reconocido por los televidentes, pero ahora prefirió ver nuevos aires en su carrera.

En la red social X, el periodista Germán Andrés Paz se despidió de todos sus seguidores y agradeció por cada muestra de confianza que le dieron en el canal Win Sports a su trabajo. Más exactamente, Germán estaba a cargo de todo lo que ocurría con el Deportivo Pasto y desde la capital del departamento de Nariño siempre informaba las novedades del equipo y las actividades deportivas de la región.

En sus palabras, Germán Paz agradece por los años de trabajo en Win Sports, pero también asegura que por entregar sus opiniones personales sobre el rendimiento del Deportivo Pasto, fue condenado a una inesperada salida. Este comunicador también es columnista en el Diario Del Sur, el periódico más reconocido de la ciudad de Pasto.

Según Paz, la no alineación a los deseos de la directiva, hizo que se cumpliera el objetivo y por eso ya está fuera del canal. Fuertes acusaciones de Germán en medio de su mensaje de despedida en las redes sociales. Ahora, Win analiza el mejor candidato o candidata para reemplazar a Paz en el cargo de corresponsal en Pasto.

El mensaje de Germán Paz tras dejar las actividades en Win Sports

“Mi tiempo en Win ha terminado. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía detrás de una pantalla durante estos 14 años. El entregar mis opiniones personales sobre el rendimiento del Deportivo Pasto y accionar de la directiva terminó en que el ‘cajonerito’ por no alinearme a sus deseos logre su objetivo. Igualmente, soy agradecido de todos por todos estos años en un canal de mucha importancia. Repito: No a la censura en los medios de comunicación”, dijo Germán Paz en la red social X.

Según el mensaje, el presidente del Deportivo Pasto estaría involucrado en esta salida de Win Sports. Según el mensaje publicado de Germán Pazo, sus opiniones sobre algunas situaciones del equipo pastuso tuvieron efecto negativo y eso forzó su salida del canal. Se cree que por la intervención de la directiva, aunque es una versión que no está confirmada.