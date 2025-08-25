Es tendencia:
Periodista de Win Sports quedó inconsciente por balonazo en pleno partido

La periodista se pronunció por medio de sus redes sociales, tras el curioso suceso.

Por Edynson Ruiz Rincon

Roshell Schmulson, periodista de Win Sports.
© Foto: Instagram, Roshell Schmulson.Roshell Schmulson, periodista de Win Sports.

Se disputó la octava jornada de la Liga Colombiana, en donde se va aclarando el panorama de los equipos que estarán en la disputa por ingresar a los cuadrangulares, pero también los que buscarán poder salvar la categoría y no caer a la segunda división, siendo Unión Magdalena uno de los que está en esa lucha.

Precisamente en el juego en el que Unión perdió en condición de local ante Alianza por 2-3, se vivió un hecho curioso y que no pasó desapercibido en pleno partido, debido a que una de las periodistas que estaba realizando campo de juego de Win Sports, recibió un fuerte balonazo que la dejó con un fuerte dolor y desubicada por unos segundos.

La protagonista de la situación fue la presentadora Roshell Schmulson, quien mientras miraba su tableta para dar información en plena transmisión del partido, no se dio cuenta de que la pelota venía hacia ella y recibió un fuerte balonazo por parte del futbolista Wiston Fernández, hecho por el que habría perdido la conciencia por un pequeño tiempo, así lo contaron algunos periodistas que estuvieron en el estadio Sierra Nevada.

Tras el golpe con el balón, Roshell fue atendida por los médicos de los dos equipos y por fortuna logró recuperarse y continuar con la transmisión, pero además, Wiston le ofreció disculpas por el balonazo y le regaló su camiseta de Unión, como una cortesía por el susto que vivió la periodista atlanticense.

Foto: Instagram, Roshell Schmulson.

Foto: Instagram, Roshell Schmulson.

Roshell agradeció los mensajes que recibió

“Muchísimas gracias a todos los que me han escrito y se han preocupado por mí. Estoy bien gracias a Dios. Solo fue el golpe y susto del momento”, publicó Schmulson por medio de una historia en su cuenta de Instagram, ante los mensajes de apoyo que recibió por parte de sus seguidores y conocidos.

edynson ruiz rincon
Edynson Ruiz Rincon
