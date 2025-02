Pese a ser hincha de Millonarios, siempre fue “imparcial” en Dimayor, asegura Jaramillo

Hay revuelo en el fútbol colombiano y apenas comenzando la temporada 2025, se conoció la renuncia de Fernando Jaramillo a la presidencia de la Dimayor. Ahora se busca el candidato idóneo para liderar las diferentes competencias del FPC, cumplir los objetivos y hacerle frente a las fallas por corregir.

Durante la semana, el periodista Mariano Olsen fue el encargado de anunciar la renuncia de Fernando Jaramillo, quien estuvo a cargo desde septiembre de 2020 en la Dimayor. Apenas comenzando 2025, el dirigente mira otros retos para su carrera directiva y empresarial y le dará la oportunidad a otra persona. En las últimas horas, dio unas declaraciones en Caracol Radio y deja firme su postura que va hasta el próximo 28 de febrero.

En diálogo con 6 AM, Fernando Jaramillo quiso aclarar un tema que siempre ha tenido como carga en el fútbol colombiano y es una de las fuertes críticas durante su mandato. Dio a entender que, más allá de ser hincha de Millonarios, siempre fue objetivo en sus decisiones y posturas en el ámbito profesional.

Cabe resaltar que desde varias regiones de Colombia, han cargado contra Fernando Jaramillo por ser simpatizante de Millonarios. El equipo azul, durante su presidencia, fue campeón de Liga en el 2023 en una final memorable contra Atlético Nacional y que se definió por penaltis en la ciudad de Bogotá.

Fernando Jaramillo asegura que siempre fue “imparcial” en la Dimayor

En diálogo con el programa de Caracol Radio, Fernando Jaramillo no negó su amor por Millonarios, pero aclaró que ese sentimiento no le impidió hacer su trabajo y tomar decisiones de manera objetiva a favor de los 36 clubes que conforman las competencias en la Dimayor.

“Siempre lo dije de frente, soy hincha de Millonarios, pero eso no me impidió tomar decisiones imparciales en favor de los 36 clubes, no de uno u otro. También de no tener amiguismo con algunos presidentes y eso debe continuar. Que los 36 clubes tengan el mismo respeto y las mismas condiciones”, dijo Jaramillo.

Por ahora, de manera interina, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, tomará el cargo en la Dimayor mientras se resuelve el reemplazo de Jaramillo, que se definirá en una asamblea en el próximo mes de marzo.