“Qué malos son”: Concejal de Bogotá se fue contra Win Sports en plena transmisión

El fútbol profesional colombiano vive de crítica en crítica por cualquiera de los frentes que maneja. Ya bien sea el arbitraje, la infraestructura, el calendario, pero uno de los que casi nunca falla es el de la televisión. Esta vez lo fuera de lo común es que un Concejal de Bogotá se fue en contra de Win Sports, en plena transmisión.

Todo se dio en el marco de la final de la Liga Femenina entre el Deportivo Cali e Independiente Santa Fe. El duelo en el que el equipo azucarero se coronó campeón del torneo fue seriamente criticado por el manejo arbitral. Las bogotanas terminaron con 9 jugadoras y, además, se salvaron un penal en los 90 minutos que a todo lugar no era.

Y fue precisamente en esa jugada cuando el Concejal de Bogotá, Leandro Castellanos, se lanzó en contra de la transmisión de Win Sports. Los comentaristas JJ Miranda y Salomé Fajardo fueron blanco del hoy político y exjugador. Con razón o no, él también recibió fuertes críticas por lo dicho y su labor como representante de Bogotá.

La acusación de un Concejal de Bogotá a Win Sports por “malos”

Castellanos afirmó en su cuenta de X (antes Twitter): “¡No hay penal ! No fue nunca mano. Qué malos son los comentaristas”. Varios seguidores de él apoyaron lo dicho y se vieron comentarios como: “Es el colmo que pongan a narrar a hinchas del Cali, parcializados”, “Son poco objetivos en todo el partido, se les nota toda la fuerza que le están haciendo al Cali”, “No son malos, son perversos…”.

Pero así mismo como hubo apoyo para Castellanos y su opinión, otros vinieron con bastantes críticas hacia él, incluso como a su labor como Concejal. “A este “honorable” concejal, se le embolató la propuesta de condecorar a las leonas en el concejo de la ciudad, hasta ahí le llegaron las ideas y el trabajo este año”, “Mano las que llevamos metiéndole desde 2021, querido Leandro”, “Las manos que te faltaron para tapar”.

