Este domingo 8 de diciembre se juega la última fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II y no solo se definirán los finalistas. Otros equipos se juegan su clasificación a competencias internacionales. Este es el caso de Independiente Santa Fe, que intenta meterse en la Copa Libertadores.

Con solo una fecha por delante, Millonarios y Atlético Nacional se juegan el boleto a la final por el Grupo A de los cuadrangulares semifinales, mientras que Once Caldas, Deportes Tolima y Junior compiten en el Grupo B. Deportivo Pasto, Independiente Santa Fe y América de Cali han sido eliminados matemáticamente.

Sin embargo, Independiente Santa Fe está en necesidad de cerrar de la mejor manera los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II. Esto ya que se juegan su boleto a la próxima Libertadores por la vía de la tabla de la reclasificación.

Vale recordar que la Conmebol reparte 4 cupos a la Copa Libertadores para el fútbol colombiano. Los 2 campeones semestrales acceden de manera directa a la fase de grupos, mientras que los 2 mejores de la reclasificación van a la Fase Previa 2. Este sería el caso del equipo bogotano.

Independiente Santa Fe (VizzorImage / Leonardo Castañeda / Cont)

¿Qué necesita Independiente Santa Fe?

Independiente Santa Fe llega a la última fecha de los cuadrangulares siendo líder de la tabla de la reclasificación, pero corriendo riesgo de quedarse afuera por su mal rendimiento luego del ‘todos contra todos’. Por esto, apuntan al último partido de este domingo frente a Atlético Nacional en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Santa Fe depende de sí mismo para llevarse el boleto. El equipo capitalino asegura el pase a la Libertadores ganando su partido de este domingo. Sin embargo, de no ganar el partido, pasará a depender de lo que hagan otros equipos para entrar a la competencia continental.

En caso de empate, deben esperar a que Deportes Tolima no le gane a Once Caldas y que Millonarios no sume más de 6 puntos en lo que resta de campeonato. En caso de derrota, Santa Fe necesita que Deportes Tolima no le gane a Once Caldas. También necesitaría que Millonarios no sume puntos contra Pasto o que, en su defecto, no sume más de 3 puntos en lo que resta de torneo.