Deportivo Pasto pasa uno de sus peores momentos en el Fútbol Colombiano y este miércoles tras la derrota ante América de Cali todo explotó tras unas polémicas declaraciones del presidente del equipo, quien denunció supuestas apuestas deportivas en el club.

“Yo lo sospechaba desde el partido con Chicó, cuando comenzaron a evidenciarse situaciones de juego raras, diferentes, resultados, cosas que uno no entiende. Después, partido a partido, Medellín, Cali. Que me perdonen la expresión: a mí que me puteen por mis errores, pero que no me puteen, me traten mal y me vandalicen la sede por cosas que nosotros como dirigentes no tenemos nada que ver… Yo estallé”, dijo Óscar Casabón.

Diego Martínez, arquero del club, habló en rueda de prensa, lloró y se defendió ante las acusaciones del dirigente. Explicó que su nombre estaba limpio y que se ponía a disposición de las autoridades para colaborar con las respectivas investigaciones.

“Quieren manchar mi nombre”, jugador, entre lágrimas, se defiende tras denuncias por apuestas

“Mi papá y mi mamá me criaron como una persona intachable, con valores y principios, hoy quieren manchar mi nombre, dejo todo en manos de Dios porque en este equipo he dejado la vida, me duele que estén haciendo esto con mi nombre, me pongo a disposición del que quieran, de la Fiscalía, la Dimayor, la FIFA, del que quieran.

Investiguen todo lo que quieran, me están dañando mi carrera, yo tenía un sueño de jugar hasta los 40 y esto nadie lo sabía, me duele que mi familia me está viendo por televisión, seguro mi papá está llorando, he trabajado para llegar hasta acá, pero esto no puede quedar así, con las redes sociales como están, ya no puedo salir a la calle”, dijo el jugador.

