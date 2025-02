Son varios los clubes del fútbol colombiano que no pasan por una buena actualidad después de haberse disputado 5 fechas de la Liga Colombiana I-2025, es por esto que empiezan a sonar los primeros rumores de posibles salidas, especialmente en los equipos que tienen un año de mucha exigencia y que no vienen mostrando un buen nivel.

Uno de los técnicos que se encuentra libre y sin equipo es Rafael Dudamel, entrenador que gusta a los hinchas de varios clubes del FPC, esto debido a que sus equipos han sido rendidores y ha conseguido títulos, que es lo que desean los aficionados, es por esto que el venezolano empieza a ser vinculado por algunas escuadras.

Dudamel es considerado ídolo y el técnico más importante en la historia de Atlético Bucaramanga, esto gracias al título que consiguió en el 2024 con el cuadro ‘Leopardo’, club del que salió por una decisión personal, pero en los últimos días, desde territorio santandereano surgió la versión en la que se aseguró que Rafael podría regresar al banco del ‘Leopardo’, debido a los flojos resultados de Gustavo Florentin.

Pues sobre el tema, Dudamel acabó con los rumores por medio del periodista Alexis Rodríguez, al que le aseguró que, hasta el momento, “el dueño del equipo, en ningún momento se ha comunicado o le ha comentado posibilidad alguna de volver”, por lo que el venezolano expresó su deseo de que el club y a su afición le vaya muy bien.

Rafael Dudamel con Atletico Bucaramanga en la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024. Foto: VizzorImage / Andrés Rot.

La respuesta de la dirigencia del ‘Leopardo’

Sobre el tema también habló el presidente del Bucaramanga, Óscar Álvarez, quien salió a respaldar a Florentin, asegurando que es un proceso nuevo, pero además descartó que se esté hablando con Dudamel: “Al profe Rafael lo queremos. Es un gran amigo que nos dio la primera estrella y lo llevamos en el corazón, pero no. Nosotros estamos en un nuevo proceso con el profesor Florentín y me parece una falta de respeto hablar de otro nombre. No se ha hablado nada de este tema”, expresó el directivo para ‘Arley Deportes’.

