Andrés Escobar ha sido uno de los futbolistas colombianos con mucho talento, pero que desafortunadamente la indisciplina ha afectado su carrera deportiva, ya que en gran parte de los equipos en los que jugó tuvo inconvenientes y salió en medio de polémicas, lo que generó que se ganara una mala fama entre los hinchas.

‘Manga’ está desde hace unos meses en Colombia, después de su experiencia en Islandia, en donde vivió momentos difíciles, ya que estuvo involucrado en un delicado lío judicial, por lo que lleva más de un año y medio sin jugar, es por esto que el atacante quiere retomar su carrera y se ofreció para jugar gratis en el Deportivo Cali.

En una entrevista para el programa ‘El Alargue’ de la emisora Caracol Radio, Escobar contó que su deseo es jugar en el conjunto ‘azucarero’, pero en el caso de que no se dé su llegada, se retirará del fútbol a sus 32 años: “Estoy dispuesto a jugar gratis. Yo le pedí al Deportivo Cali que considerarán un contrato por el mínimo. Pero si esto ya no se da, me retiro del fútbol”.

‘Manga’ reveló que ya habló con el entrenador Jorge Luis Pinto, el cual le dejó abierta la posibilidad de regresar al Cali, aunque el técnico le aseguró que no depende solamente de él: “Intenté conseguir el número de Pinto por todas partes y no podía. Entonces fui hasta la sede. Entré como si fuera jugador. Esperé que se acabara el entreno y hablé con él. Él es una persona muy directa, sincera. Pensé que iba a ser distinto porque él tiene temperamento y como todo el mundo habla, pero no”.

Y después agregó: “Me dejó sorprendido totalmente. Fue una charla corta pero muy buena. Me dijo que no dependía 100% de él, pero que iba a estar a disposición de que todo se diera. Eso me dejó muy tranquilo, feliz, esperando y contando las horas de que todo se pueda concretar con facilidad”.