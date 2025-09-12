Reconocido entrenador del FPC dejaría tirado el equipo para ser nuevo DT de Venezuela

Fracaso contundente de la Selección Venezuela en Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. La ‘Vinotinto’ no pudo sostener la casilla para el repechaje y Colombia le marcó seis goles. Para rematar, Brasil perdió en El Alto y quedaron definitivamente fuera de la repesca, siendo la Selección Bolivia la que accede a la fase preliminar de la Copa Mundo. Noche para el olvido en Maturín y el técnico Fernando Batista fue destituido y se miran los candidatos.

Es que todo jugó en contra de la Selección Venezuela y el dolor es latente. Luego de realizar buenas presentaciones en Eliminatorias, el puntaje no le alcanzó al técnico Fernando Batista y por si fuera poco, pasaron de dar la pelea en el primer tiempo con Colombia, a ser goleados duramente en Maturín. La FVF deberá estructurar un mejor proceso para clasificar al Mundial 2026. Tienen en la mira a un reconocido entrenador del FPC.

La tristeza se hace sentir en Venezuela, que ahora tendrá que esperar otros cuatro años para mirar si le alcanza para clasificar al Mundial. Por ahora, la Federación Venezolana de Fútbol toma cartas en el asunto y tras la destitución de Batista, observa hojas de vida y espera anunciar el reemplazo lo más pronto posible. Fue campeón en el 2024 y en el 2021 y es de los mejores técnicos en la actualidad en Colombia.

Publicidad

Publicidad

ver también Los tres candidatos para reemplazar a Batista en Venezuela: Uno es colombiano

Batista no pudo continuar al mando de la ‘Vinotinto’ y deja la vacante abierta luego de no alcanzar el objetivo y ni siquiera meterse en el repechaje. El DT que está en la mira es muy querido en el país vecino y se adjudica la formación de la considerada mejor generación de la historia.

Dejaría el Pereira para ser nuevo técnico de Venezuela

Según el periodista venezolano Mario Sánchez, el técnico Rafael Dudamel toma fuerza para ser el nuevo técnico de la Selección Venezuela. Luego de salir campeón con Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali, el entrenador es bien visto para que regrese. Dejaría al Deportivo Pereira para perseguir el sueño mundialista con la ‘Vinotinto’.

Publicidad

Publicidad

Dudamel fue subcampeón del Mundo Sub 20 con la ‘Vinotinto’ en el 2017 y dirigió con éxito una camada de jugadores que hoy están en la Mayores y que fracasaron con Batista. Es un entrenador campeón en Colombia y también ha pasado por el fútbol chileno, brasileño y mexicano. Sería su hora para volver y replantear la estrategia venezolana.