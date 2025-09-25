Independiente Santa Fe confirmó la salida del técnico Jorge Bava, de quién ya decía iba para Cerro Porteño de Paraguay. En medio de la polémica renuncia del entrenador, un jugador del cuadro Cardenal le habría lanzado una fuerte pulla.

Luego del encuentro ante Independiente Medellín, por Copa BetPlay, tanto el equipo como el director técnico confirmaron su salida. Es de resaltar que ya había varios rumores acerca de esa decisión.

La decisión de Jorge Bava no le habría caído muy bien a la plantilla de Santa Fe, así como a los directivos. Una clara muestra de eso fueron las recientes declaraciones del presidente Eduardo Méndez y la pulla que le habría lanzado uno de los jugadores a través de las redes sociales.

Jorge Bava. (Foto: Leopoldo Smith/Getty Images)

Pulla a Jorge Bava por su renuncia a Santa Fe

Al extremo Omar Fernández Frasica, al parecer, no le cayó muy bien la repentina renuncia de Jorge Bava a Santa Fe.

A través de las historias de Instagram el jugador compartió una imagen que, aunque no estuvo acompañada de texto, por su naturaleza fue tomada como una clara indirecta para Bava.

Se trata de la captura de pantalla de un video en el que aparece Luis Manuel Seijas, en la recordada entrevista que brindó a Canal RCN hace 15 años, cuando dijo que “lo importante es que esté el escudo”. Esa afirmación se dio en medio de una polémica porque un patrocinador abandono el equipo.

La historia fue tomada por la hinchada como un claro mensaje a Bava y una muestra de apoyo a los colores. Así las cosas, Frasica habría dejado claro que la lealtad y el compromiso con la institución está por encima de todo.

