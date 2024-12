René Higuita le contestó a Mackalister Silva el mensaje por el fracaso con Millonarios

“Pasan las horas y no deja de doler no lograr cumplir lo que queríamos. Solo nos queda agradecerles el apoyo incondicional que sentimos en todo momento y por el cual siempre intentamos dar lo mejor”, fue el mensaje que publicó Mackalister Silva en sus redes sociales después de la eliminación de Millonarios. René Higuita le respondió.

Es por eso que Mackalister Silva se pronunció en las redes sociales. Se debe tener en cuenta que él es el capitán del equipo azul y si hay algo que demuestra títulos y la palabra “ganar” en el ‘Embajador’, es este jugador. Por supuesto, no deja de ser doloroso hacer el balance y encontrarse con los resultados anteriormente expuestos.

Analizando el panorama, no son resultados que la hinchada espera. Es más, Millonarios está a la expectativa por la final de la Liga Colombiana, pues si Atlético Nacional es el campeón, lo manda a Copa Sudamericana. El equipo azul necesita que Deportes Tolima gane el título para ir a Libertadores.

Este duro resultado para Millonarios en el grupo A amplia el fracaso en el 2024, pues en Copa Libertadores fue último del grupo y ni siquiera obtuvo el boleto a Copa Sudamericana. Quedó eliminado prematuramente en la Copa Colombia a manos de Atlético Bucaramanga y en la Liga, pese a dar competencia, no pudo inyectar la dosis de campeón necesaria y tampoco fue finalista.

