Revelan video de hinchas de Deportivo Pasto insultando a Falcao tras quedar eliminado

“Hace muchos años dije que voy a ir temporada a temporada. En esta situación no es momento para tomar decisiones. Tengo hasta diciembre. Después de lo de hoy, voy a analizar qué voy a hacer con mi carrera”, dijo Falcao García en rueda de prensa.

Se escuchan los abucheos y algunos insultos que le gritan a Radamel Falcao García desde las gradas. Apenas sonó el pitazo final, el jugador inclinó su cuerpo lamentando el fracaso y la no clasificación a la final. Luego, se saluda con un jugador del Deportivo Pasto y de inmediato activó la carrera y fue de los primeros en irse al camerino.

Mientras sonaba el pitazo final en El Campín de Bogotá, los hinchas del estadio Departamental Libertad no paraban de insultar a Radamel Falcao García, quien no pudo ser la solución de Millonarios. En el último tiro de esquina se observó a varios fanáticos pastusos lanzando fuertes palabras contra el goleador histórico de la Selección Colombia.

No hizo la tarea y empató 0-0 ante Deportivo Pasto en el Departamental Libertad. Millonarios no tuvo ideas de juego y cuando vio posibilidades de sentenciar, perdonó la vida y falló en la definición. Deportivo Pasto paralizó el eje de ataque azul y en la gran mayoría de tiempo mantuvo el orden defensivo.

