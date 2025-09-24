Es tendencia:
Santa Fe

Santa Fe aceptó la renuncia de Jorge Bava: este será el reemplazo

Independiente Santa Fe anunció que Jorge Bava ya no será más el técnico del equipo. La renuncia llegó tras el partido ante Independiente Medellín por Copa BetPlay.

Por Michell Figueroa

Jorge Bava dirigiría el último partido con Santa Fe este miércoles 24 de septiembre.
© VizzorImage / Felipe Caicedo / StaffJorge Bava dirigiría el último partido con Santa Fe este miércoles 24 de septiembre.

Como la crónica de una muerte anunciada, Independiente Santa Fe informó de manera oficial que el director técnico, Jorge Bava, renunció a su cargo en el cuadro cardenal.

Tras el partido ante Independiente Medellín por Copa BetPlay, en el que Santa Fe se impuso con un marcador de 0-1 en el estadio Atanasio Girardot, el equipo bogotano hizo oficial la noticia.

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, Santa Fe anunció que aceptó la renuncia de Jorge Bava.

“Pese a los deseos y los esfuerzos realizados desde el club, hemos aceptado la renuncia del director técnico Jorge Bava y su equipo de trabajo. Extendemos nuestros agradecimientos al profesor y colaboradores durante este tiempo, les deseamos éxitos en su futuros proyectos profesionales”, dice el documento.

El reemplazo temporal de Bava en Santa Fe

Así mismo, el equipo confirmó que a partir de la fecha, Francisco López y Grigori Méndez estarán al frente de la dirección técnica del equipo.

Los profesores quedarán a cargo mientras el club resuelve la contratación del reemplazo de Jorge Bava para lo que resta de los torneos locales y con miras a la competencia internacional el próximo año.

michell figueroa
Michell Figueroa
