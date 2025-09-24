Como la crónica de una muerte anunciada, Independiente Santa Fe informó de manera oficial que el director técnico, Jorge Bava, renunció a su cargo en el cuadro cardenal.

Tras el partido ante Independiente Medellín por Copa BetPlay, en el que Santa Fe se impuso con un marcador de 0-1 en el estadio Atanasio Girardot, el equipo bogotano hizo oficial la noticia.

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, Santa Fe anunció que aceptó la renuncia de Jorge Bava.

“Pese a los deseos y los esfuerzos realizados desde el club, hemos aceptado la renuncia del director técnico Jorge Bava y su equipo de trabajo. Extendemos nuestros agradecimientos al profesor y colaboradores durante este tiempo, les deseamos éxitos en su futuros proyectos profesionales”, dice el documento.

El reemplazo temporal de Bava en Santa Fe

Así mismo, el equipo confirmó que a partir de la fecha, Francisco López y Grigori Méndez estarán al frente de la dirección técnica del equipo.

Los profesores quedarán a cargo mientras el club resuelve la contratación del reemplazo de Jorge Bava para lo que resta de los torneos locales y con miras a la competencia internacional el próximo año.