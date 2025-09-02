Se acerca el clásico bogotano entre Millonarios y Santa Fe, uno de los partidos más esperados en la Liga BetPlay, especialmente teniendo en cuenta la actualidad de ambos equipos. Mientras el equipo cardenal llega de coronarse campeón en el primer semestre, el cuadro Embajador apenas empieza a reponerse de una muy mala racha.

Pese a haberse quedado con el título a mitad de año, Santa Fe no atraviesa un buen momento, pues viene de tres derrotas consecutivas. La última, frente a Once Caldas, que se impuso en el estadio El Campín, aún cuando no contaba con su goleador, Dayro Moreno, que está concentrado con la Selección Colombia.

Por su parte, Millonarios llega con dos victorias tras la llegada de Hernán Torres como su nuevo técnico, que arribó al albiazul tras la salida de David González por falta de resultados.

Millonarios viene de levantar cabeza con dos victorias en la Liga BetPlay (Foto: VizzorImage / Felipe Caicedo)

Santa Fe enfrentará el clásico sin una importante figura

Tras la derrota ante Once Caldas, Jorge Bava, director técnico de Santa Fe, confirmó que el equipo se quedaría sin un importante jugador para el clásico ante Millonarios.

Se trata de Joaquín Sosa, que tuvo que ser sustituido en el minuto 66 del encuentro contra el Blanco Blanco por una molestia en el tobillo.

“Lo de Joaquín fue un esguince, pero no sabemos el grado todavía. Está muy agudo el tema, pero si está muy inflamado por el golpe que recibió en esa jugada”, dijo Bava durante la rueda de prensa posterior al partido.

Es de resaltar que Sosa llegó al León como una de las más importantes contrataciones para este semestre. La joya de Uruguay arribó a Bogotá luego de un destacado paso por la Seria A de Italia, jugando con Bolonia. Sin embargo, no ha podido resaltar del todo en el equipo bogotano.