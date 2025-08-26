La Liga Colombiana llegó a la octava jornada, acercándose a la mitad del torneo, por lo que de a poco se empieza a aclarar el panorama sobre cuáles serán los equipo que estarán en la disputa por clasificar a los cuadrangulares y los que de a poco se empiezan a quedar con pocas posibilidades por los malos resultados.

Uno de los clubes que viene con un mal presente es Águilas Doradas, club que fue goleada en la más reciente fecha por 4-0 por Atlético Bucaramanga, mostrando un muy pobre rendimiento futbolístico, sumando solamente 7 puntos en los 8 juegos que ha disputado, ocupando la posición 16 en el campeonato.

Ante los malos resultados, se estaba especulando con la posibilidad de que el entrenador Pablo de Muner saliera del equipo por decisión de la dirigencia. Pues en las últimas horas se confirmó que el argentino no seguirá siendo el DT del club antioqueño, pero no por decisión de la directiva, sino porque renunció ante los malos resultados.

La información fue revelada por la periodista Yazmín Hernández y ampliada por César Luis Merlo, quien indicó que la directiva de Águilas trató de hablar con el técnico argentino para que se mantuviera en el cargo, pero su decisión ya estaba tomada, por lo que se despidió de los futbolistas y abandonó la sede de entrenamiento del club.

Los números de Pablo en el FPC

La primera experiencia de Pablo de Muner en el fútbol colombiano no fue la mejor, debido a que se va con un saldo de 8 partidos disputados, sumando una victoria, cuatro empates y tres derrotas, para un total de 7 puntos, un saldo muy flojo y por el que determinó salir de Águilas Doradas.

