Atlético Nacional y Deportes Tolima jugarán la final de vuelta este domingo en el estadio Atanasio Girardot. La ida terminó 1-1 en el Manuel Murillo Toro, sin embargo, los últimos minutos tuvieron de todo. Roces en el terreno de juego y cruces de palabras entre el entrenador del cuadro ‘pijao’ y el delantero Alfredo Morelos.

Se conoció qué le respondió Alfredo Morelos a David González cuando lo llamó “borracho”, palabra que desató todo el descontrol en la línea, pues el jugador del cuadro antioqueño se disponía para ingresar a la cancha.

En un inicio el periodista Juan Felipe Cadavid, contó en el programa ‘El Pulso del Fútbol’, que desde el interior de Nacional le contaron qué David González le dijo “borracho” a Alfredo Morelos, así se lee en el video que publicó la transmisión de Win Sports.

Incluso, el mismo entrenador puso la cara y pidió disculpas: “sobre el final del partido estaban las emociones demasiado altas. Me vi incluido en un alegato. Perdí un poco el temperamento y la cabeza. Es algo que no me había pasado desde que soy técnico. Fue un momento como de volver a ser el jugador que era. La verdad es que me siento apenado. No lo debí haber hecho, pero no tuve control”, dijo David.

Lo que no se conocía era la respuesta de Alfredo Morelos en el momento que David González lo llamó “borracho”. En un video publicado en redes sociales puesto en cámara lenta, se ve cómo le responde: “¿así, borracho, borracho? Venga maricón hijuep#&$”.

Después del partido y como ya todos lo vieron, ante los medios de comunicación, le envió un mensaje al técnico rival: “no lo voy a decir, él sabe lo que dijo y dígale que nos vemos allá en Medellín a ver si tiene las huevas de decírmelo otra vez”.

