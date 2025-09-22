“Se enamoró de mi”: representante de jugadores rompió el silencio contra Carlos Antonio Vélez

El mundo de las críticas a todo el entorno de la Selección Colombia siempre ha sido el tema en el país y uno de los máximos referentes ha sido Carlos Antonio Vélez. En medio de su editorial ‘Palabras Mayores’ se ha dedicado a decir, según él, las verdades que nadie dice. Y uno de los más señalados en los últimos años es el representante de Néstor Lorenzo, actual DT del equipo nacional, quién rompió el silencio.

Mucho se habla de las relaciones entre los agentes, técnicos, dirigentes, etc., en las cuales muchas veces hay conflictos de intereses. A esto se ha referido Vélez en incontables ocasiones y sobre todo en esta relación que tiene el DT de la Selección Colombia con su apoderado. Además, ha recordado otros vínculos con ex integrantes del cuerpo técnico de José Pékerman.

ver también El apodo que le puso Carlos Antonio Vélez en respuesta a Néstor Lorenzo

Tras muchos años de silencio, Lucas Jaramillo, ex jugador y hoy representante de futbolistas, decidió hablar del tema Carlos Antonio Vélez. Asegura que se “enamoró de él en el mal sentido”, dice que no tiene pruebas de lo que dice y que no pregunta. Además, aclaró si tiene alguna influencia en los convocados a la Selección Colombia y cuántos jugadores hoy tiene en el equipo nacional.

Publicidad

Publicidad

“Si yo le digo a Néstor que me convoque un jugador, me mata”

Jaramillo empezó hablando sobre sus vínculos con la Selección Colombia de hoy y dijo: “Jamás me he sentado con Néstor Lorenzo a decirle: ‘ve, ¿por qué no llamas a este? Y no solo por mis hijos y por quien soy, si no porque Néstor me mata”. Luego le tiró el primer palito a Vélez al afirmar: “Uno se acostumbra a todo desafortunadamente, porque… y no dicen, dice, porque es una sola persona la que se pone a regar todo ese chisme”.

Y agregó: “Que este jugador no va a la Selección porque no firmó con Lucas Jaramillo. Hombre, tan difícil es entrevistar al jugador y preguntarle si eso es verdad”. Luego confirma que sí tiene conflicto de interés en ser el representante del DT de Colombia y tener una agencia de jugadores, pero que Vélez también los tiene. “Porque es que él también los tiene, o es que quién le paga el salario a él, para quién trabaja, están o no en el fútbol… Yo a la Federación solo voy a hacer contratos y punto”.

Las palabras completas se pueden ver en la entrevista publicada en el canal de Youtube, Unbreak:

Publicidad