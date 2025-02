Según Rafael Cifuentes, el equipo que eliminó a Santa Fe de Libertadores “es de la B”

“Lo digo con todo el respeto por Iquique, que está empezando a construir su historia y ha ganado tres veces la segunda división del fútbol chileno. Es un equipo de la B que hizo muy bien las cosas en esta serie, que jugó serio los dos partidos y salió a jugar con la jerarquía que nunca tuvo Santa Fe, que ya fue campeón sudamericano, ha sido semifinalista de Copa Libertadores y ha ganado nueve ligas en el torneo local, eso parece que no pesa en lo absoluto, sobre todo hoy que tenía todo para revertir el resultado y avanzar de fase en Libertadores”, agregó Cifuentes.

El último envión no le funcionó al equipo. Harold Santiago Mosquera pegó una pelota en el palo y luego fue el empate de Christian Mafla de forma agónica. El gol de Ewil Murillo en el primer tiempo empató el partido ante Deportes Iquique de Chile, que iba superando la serie 3-2 en el global. Por más que la hinchada alentó en Techo, no alcanzó para mostrar la superioridad que se requería en los penaltis.

