Millonarios tiene todo listo para iniciar los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana. Los dirigidos por Alberto Gamero terminaron como cabeza de serie del grupo B donde enfrentarán a Independiente Medellín, Boyacá Chicó y el América de Cali. Este sábado tendrán su primer partido en el estadio Atanasio Girardot frente al cuadro ‘poderoso’, pero lo hará con varias ausencias en su nómina.

Este miércoles, a los ya conocidos, se sumó Larry Vásquez, pero no fue el único, pues horas más tarde anunciaron la baja de otro jugador importante para el funcionamiento del equipo en el medio campo. Si bien, no ha tenido mucha participación este semestre, era clave para para un momento donde llegan con una nómina corta.

El club ‘embajador’ indicó que tiene una lesión leve, pero que se ha ido recuperando de gran manera, aunque no estará este sábado en territorio antioqueño: “Millonarios FC informa que Juan Carlos Pereira viene presentando una pubitis leve la cual viene tratándose satisfactoriamente. Por esta razón no está disponible para el partido vs Dim”.

Además del partido por Liga Colombiana, el conjunto ‘albiazul’ se prepara para el juego definitivo de este martes ante Peñarol en la fase de grupos de la Copa Sudamericana donde lidera su grupo con siete unidades.