Tan solo 20 días después de que Millonarios se coronó campeón de la Liga Dimayor 2023-I, el torneo de primera división del segundo semestre dará inicio este viernes con las ilusiones renovadas para los 20 equipos que jugarán por los distintos objetivos que tengan para el remate del año 2023.

Y entre los seguidores del fútbol profesional colombiano ya se perfilan varios candidatos para ser el campeón de la segunda Liga del año, sin embargo esta vez los pronósticos no coinciden mucho con la realidad de lo que hoy dicta el pensamiento de los hinchas que ya tienen a sus dos máximos favoritos.

Para el público está claro que los dos equipos con más probabilidad de llevarse el título son Millonarios y América de Cali. Los ‘embajadores’ porque su proceso avala la continuidad de un proyecto que quiere seguir levantando títulos, y los ‘escarlatas’ aparecen en la escena porque se reforzaron de manera espectacular, con nuevo técnico incluído y luego de hacer una buena presentación en el primer semestre.

Según el mercado de apuestas las probabilidades de los equipos favoritos de ser campeón en el segundo semestre de la Liga colombiana son las siguientes: Millonarios, que buscará el bicampeonato tiene una cuota de 5,00, le sigue Atlético Nacional (6,00), luego está el Junior de Barranquilla (9,00) y luego sí aparece el América de Cali (13,00).

Así mismo, estos son los partidos destacados de la jornada 1 de la Liga Dimayor 2023-II:

Pasto vs. Millonarios

-Victoria Pasto 2,90

-Empate 2,95

-Victoria Millonarios: 2,70

Junior vs. Rionegro Águilas

-Victoria Junior: 1,93

-Empate: 3,05

-Victoria Rionegro: 4,60

América vs. Tolima

-Victoria América: 1,98

-Empate: 3,00

-Victoria Tolima: 4,60

Once Caldas vs. Nacional

-Victoria Once Caldas: 2,80

-Empate: 3,00

-Victoria Nacional: 2,75

*Las cuotas pueden cambiar al momento de la publicación.