La Liga Colombiana 2023-II ya está en marcha y la mayoría de equipos ya jugaron sus primeras tres fechas. Varias sorpresas ha dejado este inicio de campeonato, pues los tres equipos grandes del país han llenado a sus hinchas de incertidumbres, pues su juego no ha sido el mejor y los resultados no son los esperados.

Además, los equipos llamados ‘chicos’ arrancaron con todo el campeonato y se mantienen en la parte alta de la tabla. Algunos, con partidos pendientes. Atlético Bucaramanga, Atlético Huila, Once Caldas y Deportes Tolima comandan la Liga.

Millonarios y América de Cali, los de mayores dudas. Atlético Nacional, va caminando, pero no convence. Deportivo Cali, unas sí y otras no, mientras que el Junior de Barranquilla todavía no despega.

ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES EN LA LIGA COLOMBIANA