Fútbol Colombiano

Tabla de posiciones del Fútbol Colombiano

Millonarios y Junior ganaron en el inicio de la novena jornada del Fútbol Colombiano. Este fin de semana se completa la fecha.

Por Jhobirson Molina

RIONEGRO – COLOMBIA, 26-08-2025: Delvin Alfonzo de Águilas disputa el balón con Santiago Giordana de Millonarios durante partido por la fecha 9 entre Águilas Doradas y Millonarios F.C. como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025 jugado en el estadio Alberto Grisales de la ciudad de Rionegro.
El Fútbol Colombiano sigue en marcha y está cerca de llegar a la mitad del campeonato. Los equipos se encaminan pensando en los cuadrangulares, algunos muy cerca de lograrlo, otros siguen luchando en busca de cumplir el primer objetivo del semestre.

Este viernes jugó el líder, Junior, que goleó a Llaneros en condición de local. Millonarios sumó su segundo triunfo consecutivo de la mano de Hernán Torres y sigue escalando posiciones en la tabla. Este fin de semana se completa una nueva jornada de la Liga Colombiana.

Garrafal error de De Amores en Millonarios, le hicieron gol y se fue lesionado

Tabla de posiciones del Fútbol Colombiano tras el triunfo de Millonarios y Junior

Junior de Barranquilla sigue en la punta con 20 unidades y +10 en la diferencia de gol, seguido de Independiente Medellín y Deportes Tolima, con 16 puntos. Fortaleza, Llaneros, Atlético Nacional, Deportivo Pereira, Santa Fe cierran el grupo de los 8.

Los equipos que están peleando de cerca por entrar a los ocho son Atlético Bucaramanga, Envigado, Deportivo Cali, La Equidad, Alianza, Unión Magdalena y, con posibilidades más lejanas, aparece Millonarios en el puesto 15 con 7 unidades.

